Başkan Söğüt öğrencilerle birlikte satranç oynadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Söğüt öğrencilerle birlikte satranç oynadı - Son Dakika

Başkan Söğüt öğrencilerle birlikte satranç oynadı

6 saat önce

Körfez'de düzenlenecek Okullar Arası Bireysel Satranç Turnuvası öncesinde öğrencileri makamında konuk eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ziyaretçileriyle birlikte satranç oynadı.

Başkan Söğüt öğrencilerle birlikte satranç oynadı, System.String[]

Körfez'de düzenlenecek Okullar Arası Bireysel Satranç Turnuvası öncesinde öğrencileri makamında konuk eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ziyaretçileriyle birlikte satranç oynadı.


Körfez Belediyesi, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Satranç İl Temsilciliği ile birlikte düzenlenecek Körfez Okullararası Bireysel Satranç Turnuvası, 7- 8 Mart tarihlerinde Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Turnuva; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri olmak üzere 3 ayrı kategoride yapılacak. Dereceye giren öğrencilere de çeşitli hediyeler takdim edilecek. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de mart ayında düzenlenecek turnuva öncesinde Anadolu İlkokulunun minik öğrencileri ve Türkiye Satranç Federasyonu Körfez İlçe Temsilcisi Timur Yıldız'ı ağırladı.


Minik satranç ustaları ile tek tek sohbet eden Başkan Şener Söğüt, öğrencilerle birlikte satranç oynadı. Satranç sevgisinin yayılması gerektiğine değinen Şener Söğüt, "Satranç sporunu her çocuğumuz öğrensin ve sevsin istiyoruz. Spor Akademileri kapsamında da Körfezli çocuklarımıza gerekli eğitimi veriyoruz. Satranç zeka ve strateji oyunudur. Çocuklarımızın bu alana yönlenmesi ve yönlendirilmesini çok önemsiyorum" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
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