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Başkan Söğüt okulları ziyaret etti

20 dakika önce

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca Ortaokulu, Hedise Evyap İlkokulu ve Körfez Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Başkan Söğüt okulları ziyaret etti, System.String[]

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca Ortaokulu, Hedise Evyap İlkokulu ve Körfez Fen Lisesi'ni ziyaret etti.


Eğitime desteğimiz her zaman sürecek


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca Ortaokulu, Hedise Evyap İlkokulu ve Körfez Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Başkan Yardımcılarının da eşlik ettiği ziyarette ilk olarak Yarımca Ortaokulu'nu ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, ilk olarak okul yöneticileri ile bir araya geldi. Daha sonra öğrencilerle de sohbet eden Başkan Söğüt, "Hedeflerinizi belirleyin ve bu doğrultuda çok çalışın" dedi.


Kurumlarımız bizler için önemli


Daha sonra Hedise Evyap İlkokulu ve Körfez Fen Lisesi'ni de ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, özellikle Körfez Fen Lisesi'nin Hacı Osman Mahallesi'nde yer almasının mahalle için önemli olduğunu belirtti. Hem üniversite hem de Fen Lisesi'nin aynı mahallede olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, eğitim kurumlarının taleplerine de belediye olarak her zaman karşılık verdiklerini belirtti.


Talepleri tek tek karşılıyoruz


Körfez Fen Lisesi'nin peyzaj çalışmasını yaptıklarını belirten Başkan Söğüt, "Körfez'in dört bir yanındaki eğitim kurumlarının taleplerini öncelik sırasına göre karşılıyoruz. Dün de böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Okullarımıza yaptığımız ziyaretlerde de talep ve önerilerini alıyoruz. Bize iletilen eksiklikleri de yavaş yavaş gidereceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:43 Kaynak: İHA
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