Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt, "Ortak paydamız daha güzel bir Körfez"
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Başkan Söğüt, "Ortak paydamız daha güzel bir Körfez"

1 saat önce

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ticaret Odası'nın Mayıs ayı toplantısına konuk oldu.

Başkan Söğüt,
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ticaret Odası'nın Mayıs ayı toplantısına konuk oldu.

Meclis Başkanı Ayhan Güngör başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk'ün yaptığı açılış konuşması sonrası söz alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İkinci ayımızı doldurmak üzereyiz. Zaman hızlı geçiyor. Bizler de bu zamanı etkin ve verimli kullanma adına gayret içerisindeyiz" dedi.

"Odalarımızdan ve STK'larımızdan faydalanarak Körfez'in geleceğini birlikte planlayacağız" diyen Başkan Şener Söğüt, "Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Şu aşamada çalışmalarımız daha çok organizasyon anlamında. Bir taraftan da belediye hizmetlerimiz rutin devam ediyor. Yapacağımız projeler için de sizlerin görüşlerini de alarak altlıklarını hazırlıyoruz. Büyükşehirle birlikte hayata geçireceğimiz projelerimiz için de hazırlıklar sürüyor. En başından beri ifade ettiğim gibi; 2019 bizim için biraz derlenip toparlanma ve tasarruf yılı. İnşallah 2020'de projelere birlikte kazma vurmaya başlayacağız" dedi. Körfez'i ilgilendiren her konuda ticaret ve esnaf odaları ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan Söğüt, "İlk gün dediğimiz gibi, Körfez'i birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Şener Söğüt'e plaket takdim edildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:11 Kaynak: İHA
Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Güncel
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