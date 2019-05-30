Başkan Söğüt'ten Ellibeş'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve ilçe yöneticileri ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Ellibeş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve ilçe yöneticileri ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Ellibeş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Başkan Söğüt, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve belediye meclis üyeleri, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu ve ilçe yöneticileri ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Ellibeş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tebrikleri tek tek kabul eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da Başkan Mehmet Elllibeş'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Bizler de AK Parti İl Başkanlığı görevine Mehmet Ellibeş Başkanımızın atanmasından dolayı mutlu olduk. Birlikte uzun yıllardır siyaset yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız gönül birliği oluşturacak bir isim göreve getirdi. Bizler Körfez olarak her zaman yanındayız" dedi.



Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İl Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Ellibeş'e görevinde başlarılar dilerken, "Kentimize, ilçemize ve teşkilatlarımıza hayırlı olsun. Kendisinin göreve getirilmesi bizler için artı bir sevinç. İl Başkanlığı ile teşkilatlara ağabeylik yapacak ama 3 dönem belediye başkanlığı yapmış olması da bizlere bir nevi danışmanlık da yapacak. Kendi adımıza sevindik" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Arpaçay Belediye Başkanı, köpek saldırısında yaralandı: Beni parçalamaya çalıştı

Son dakika! Beşiktaş'ta, "Ayağa kalkmadın" deyip çalışanlarını darp eden mekan sahibine gözaltı!

Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum

3 yaşındaki kız çocuğuna ilaç dayağı kamerada