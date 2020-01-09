Başkan Söğüt'ten işçi alımı iddialarına yanıt - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Söğüt'ten işçi alımı iddialarına yanıt - Son Dakika Ekonomi

Başkan Söğüt'ten işçi alımı iddialarına yanıt

6 saat önce

Körfez Belediyesi'nin işçi alımı yaptığı yönünde gündeme gelen iddialar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Göreve geldiğimiz günden bu yana işçi de almadık, işçi de çıkarmadık" dedi.

Başkan Söğüt'ten işçi alımı iddialarına yanıt, System.String[]

Körfez Belediyesi'nin işçi alımı yaptığı yönünde gündeme gelen iddialar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Göreve geldiğimiz günden bu yana işçi de almadık, işçi de çıkarmadık" dedi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez Belediyesi personel aldı" yönünde gündeme gelen iddialar ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Söğüt, yaptığı yazılı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Körfez Belediyesi'nin personel alımı ya da işten çıkartma yapmadığını belirten Söğüt, "Göreve geldiğimiz günden bu yana işçi de almadık, işçi de çıkarmadık. Haber ve söylemler asılsızdır. Göreve geldiğimiz de 911 personelimiz bulunmaktaydı. Emekli olan arkadaşlarımızla birlikte şu an toplam 879 personelimiz görev yapmaktadır. 'İşçi alımı' ibaresi İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar projesi kapsamında çalışan ve sözleşmesi sona eren işçi arkadaşlarımızın İş Başı Eğitimi projesine dahil olması ile alakalıdır. Süreleri dolunca proje kapsamında iş akitleri de son bulacaktır. Bu projelerden birçok belediye olduğu gibi Körfez Belediyesi de yararlanmaktadır" dedi.


Belediyenin personel sayısının düştüğünü ifade eden Söğüt, "Her yıl yenilenen sözleşmeli memurlarımızın bu yıl da sözleşmelerini meclisimiz ile birlikte tavandan yeniledik. Ayrıca emekliliği hak eden personelimizi düzenlediğimiz program ile bu güne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ettik. Kamuoyuna yansıtıldığı gibi işçi alımı yapılmamıştır, tam aksine emekli olan arkadaşlarımız ile birlikte personel sayımız düşmüştür" diye konuştu. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Körfez, Söğüt, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yargıtay'dan milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı!
Midibüs kaza yaptı 30 kişi yaralandı, vatandaşlar film gibi izledi Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı

Son Dakika Haberleri
22:46 Başkan Keleş çalışmalarını anlattı - Son Dakika Ekonomi
21:34 Süper Loto çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
20:44 Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi - Son Dakika Ekonomi
20:14 İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Paçacı, ekonomi gündemini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi
20:02 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
18:22 Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 00:22:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Söğüt'ten işçi alımı iddialarına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]