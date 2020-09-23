Başkan Söğüt, "Tesisleşmede hedefe uygun adımlar atacağız" - Son Dakika

Yenileme çalışmalarının yapılacağı Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Spor kültürünü ilçe geneline yaymak adına tesisleşmede de bu hedefe uygun adımlar atacağız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte ilk olarak Kocaeli spor'a tahsis edilen Brunga Tesisleri yanındaki açık ve kapalı saha ile seyirci tribünlerinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili yerinde görerek yapılacak çalışmalarla ilgili olarak talimatlar verdi. Körfez'de tesisleşme adına hedefe uygun adımlar atacaklarını belirten Başkan Şener Söğüt, "Mevcut spor tesislerimizi modernize ederek 'geleceğimiz' dediğimiz çocuklarımız için kullanıma daha uygun hale getirirken, yeni tesisleri de ilçemize kazandıracağız" dedi.

Spor akademilerinde binlerce öğrenciye spor kültürünü aşıladıklarını belirten Söğüt, "15 farklı branşta yaptığımız eğitimler için ilçemize yeni spor tesisleri kazandırmak adına da çalışma yapıyoruz. Bu şehrin mayasında olan spor kültürü var. Şehrimizde spor alanlarını arttırmak, gençlerimizin spora teşvik edilmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Güney Mahallesi'nde kapalı spor salonunu hayata geçireceğiz. Bunun dışında ilçemiz genelinde spor tesislerini de tek tek hayata geçireceğiz. Projelerimizin altlığını hazırladık, gerekli adımları atarak hayata geçireceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ