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Başkan Sokullu güven tazeledi - Son Dakika

Başkan Sokullu güven tazeledi

02.08.2021 10:35
Başkan Sokullu güven tazeledi, System.String[]

Biga Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu mevcut 26 yıldır başkanlık yapan Mehmet Sokullu, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Biga Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu mevcut 26 yıldır başkanlık yapan Mehmet Sokullu, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

S.S. Biga Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 56. Olağan Genel Kurulu Köşdere Aktivite Merkezi'nde gerçekleştirildi. Divan oluşumunun ardından seçime geçildi. Bin 35 delegenin bin 29'unun oy kullandığı seçimde 526 oy alan Mehmet Sokullu yeniden başkan seçildi. 6 oy geçersiz sayıldı. Seçim sonrası Sokullu tebrikleri kabul etti ve üyelere teşekkür etti. Kooperatifin yeni yönetimi Mehmet Sokullu, Mustafa Kurt, Mehmet Şevik, Mehmet Can ve Mehmet Özdoğan'dan oluştu. - ÇANAKKALE

Başkan Sokullu güven tazeledi

Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi, Biga, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sokullu güven tazeledi - Son Dakika


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