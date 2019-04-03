Başkan Sosyal Medya Üzerinden Yaptığı Canlı Yayınla Veda Etti
1 saat önce
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla Sivaslılara veda edip helallik aldı.
Sivas
Belediye Başkanı Sami Aydın
, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla Sivaslılara veda edip helallik aldı.
Sivas'ta AK Parti
'nin kurucularından olan, bir dönem ara ile iki dönem Sivas Belediye Başkanlığı yapan, sn seçimde ise görevini Hilmi Bilgin
'e devredecek olan Sami Aydın
, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla Sivaslılara veda ederek helallik istedi. Aydın'ın sosyal medya hesaplarından izlenen ve yaklaşık 1 saat süren yayında, Aydın yaptığı çalışmalara değinerek seçmenlere teşekkür etti. Seçmenlerinden helik isteyen Aydın, kendi haklarını da helal etti. Aydın yayın sırasında seçmenlerin sorularını da yanıtladı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:29 Kaynak: İHA
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