Başkan Soydan, "2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" - Son Dakika

Başkan Soydan, "2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"

16.12.2020 13:53
Başkan Soydan,

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılı çalışmaları ile ülkenin dış bağımlılığını bitirdiğini belirterek, "2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"İlçe Başkanı Soydan, yaptığı açıklamada, "Eskiden canı sıkılınca ülkemize silah ambargosu...

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılı çalışmaları ile ülkenin dış bağımlılığını bitirdiğini belirterek, "2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"

İlçe Başkanı Soydan, yaptığı açıklamada, "Eskiden canı sıkılınca ülkemize silah ambargosu koyan kendini büyük güç sanan ülkelerden 5, 10 yıldır hiç ülkemize silah ambargosu yapıldığını duydunuz mu?. Hızlı büyüyen Türkiye olarak ülkemiz 2023 hedeflerine her gün emin adımlarla ilerlerken, askeri teknolojide geliştirilen yerli ve milli silahlarımız ile dış ülkelere bağımlılığımızı bitirdik. Türkiye daha 5, 10 yıl öncesine kadar dış ülkelerden silah ithali yaparken, ülkemizin ürettiği başta Helikopter, piyade tüfeği, füze, İHA, SİHA ve birçok silahımızı yabancı ülkeler tarafından rağbet görüyor, ihraç ediyoruz. Dünya'nın ilk 100 savunma şirketleri listesinde ülkemizden 7 firmamız bulunuyor. Kara ve deniz araçlarında sadece ihtiyaçlarını karşılayan değil kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SiHA ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak ve daha ileriye taşımak için gayret gösteren partimizin genel başkanı ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, emek veren, ter döken herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Başkan Soydan, 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz

Pazaryeri, AK Parti, Türkiye, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Soydan, '2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz' - Son Dakika


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