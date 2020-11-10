Başkan Soydan'dan 10 Kasım mesajı - Son Dakika

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'inci ölüm yıl dönümüyle ilgili bir mesaj yayımladı.

Başkan Soydan yayımladığı mesajda, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti. Başkan Soydan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yıldönümünde hepimize düşen en büyük görev, Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'in değerlerini her koşulda korumak, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımaktır. Yurdumuzun ve Milletimizin tam bağımsızlığı için verilen, sonu Cumhuriyetimizin kuruluşu ile taçlandırılmış istiklal mücadelemizin baş komutanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'inci yıl dönümünde minnet ve rahmetle yad ediyoruz. Türk Milleti'nin bağrından çıkardığı Atatürk, son nefesine kadar milletimizin her alanda yücelmesi için çaba göstermiş, ileri görüşlülüğü, eserleri, barışçı kimliği ve evrensel düşünce yapısı onu dünyanın saygın liderlerinden biri haline getirmiştir. Ulu önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlamış, Cumhuriyet ile de Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmıştır. Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı, Türk milletinin gönlünde ebediyete kadar yaşayacak olan atası, şanlı ordumuzun ebedi başkomutanı Atatürk'ü vefatının 82'inci yıldönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve özlem ile anıyoruz. Ruhu şad olsun." - BİLECİK