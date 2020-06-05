Başkan Soydan'dan Başkan Cömez'e ziyaret - Son Dakika

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, AK Parti Osmangazi (Bursa) İlçe Başkanı Ufuk Cömez'i makamında ziyaret etti.



Her iki başkan çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yaparken Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Başkan Soydan'ın yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Misafirperverliklerinden dolayı Cömez'e teşekkür eden Soydan, "Kendileri ile partimizin ve ilçelerimizin çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yaptık. Kendisine birlikte çıktığımız bu kutlu yolda başarılar dilerim" dedi.



Başkan Soydan, Cömez'e Pazaryeri'ne bağlı Kınık köyünde üretilen toprak cezve ve fincan takımı hediye etti. - BİLECİK