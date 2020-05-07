Başkan Soydan'dan Engelliler Haftası mesajı - Son Dakika

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, Engelliler Haftası dolayısı ile bir mesaj yayımladı.



Başkan İsmail Soydan mesajında, Türkiye nüfusunun azımsanamayacak bir bölümünü engelli bireylerin oluşturduğunu söyledi. Herkesin birer engelli adayı olduğunu asla unutmadan engelleri sevgi ile aşmak gerektiğini anlatan Başkan Soydan, sözlerine şöyle devam etti:



"Kendilerine inanıldığı ve fırsat verildiği takdirde, engel tanımadan ve herkes kadar başarılı ve üretken olabildiklerini bizzat kendilerini kanıtlayan engelliler, bu başarılarıyla toplumun geneline de örnek olmaktadırlar. Çeşitli sorunlarına rağmen mücadele veren engellilerimizin bu anlamda daha fazla destekçisi olmalı, kısıtlamalarını en asgariye indirmek için çaba sarf etmeliyiz. Bu konuda oran ne olursa olsun, insanı yeryüzünün en değerli varlığı olarak gören bir anlayışın fertleri olarak hassasiyetle hareket etmeliyiz. Engelli olmak bireysel bir sorun olmayıp sosyal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Sosyal hayatta engellilere sağlanan imkan ve kolaylıklar, bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olmakla beraber; insana verilen değer ve önemin belirgin yansımalarıdır. Bu düşüncelerle Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalığı arttırmasını temenni ediyor, tüm engelli kardeşlerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, her birini sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." - BİLECİK