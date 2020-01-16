Başkan Soydan'dan Gençlik Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye yapılan ve açılışına sayılı günler kalan Pazaryeri Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca gençlerin her türlü sosyal aktivitelerinin gerçekleştirileceği gibi tasarlanan Pazaryeri Gençlik Merkezinde öğrenci otağı, basketbol sahası, tenis kordu, bilgisayar laboratuvarı ve çeşitli atölyeler bulunuyor. Başkan Soydan Pazaryeri Gençlik Merkezinde gençler için hazırlanan sosyal alanları gezerek, yetkililerden bilgi aldı. - BİLECİK