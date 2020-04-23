Başkan Soydan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı - Son Dakika

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında milli iradenin, Cumhuriyetin ve demokrasinin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılına erişmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Çocuklarımıza daha güzel ve daha yaşanabilir dünya bırakmak ortak sorumluluğumuzdur diyen AK Parti İlçe Başkanı Soydan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu 23 Nisan 1920'de milletimizin önünde yepyeni bir ufuk açılmış, "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesine dayalı Milletin bağımsızlığını, tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli ve anlamlı günü yurdumuzda ve tüm dünyada, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan etmiştir.Bu duygu ve düşüncelerle bugüne anlam katan geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve bütün halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - BİLECİK