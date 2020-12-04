Başkan Soydan'ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Soydan, yayımladığı mesajında, kadınların Çanakkale Savaşı'nda göstermiş olduğu kahramanlıklardan dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 5 Aralık 1934 günü kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkı olarak tanındığını söyledi. Kadınların ailenin temel bireyi olarak nitelendiren Başkan Soydan, sözlerine şöyle devam etti;

"Türk kadınının, tarihte en eski çağlarından bulunduğumuz çağa kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış, her dönemde ihtiyaç hissettiğimiz fedakarlıkların en yücesini yapmıştır.Onların duyarlılığı, şefkati, ilgisi, bilgisi ve zekası sayesinde daha güzel yarınlara erişeceğimizden hiç kuşkumuz yoktur. Kadın ailenin temel direğidir. Sağlam, sağlıklı, iyi bir aile; güçlü bir halk, güçlü bir Devlet için temel koşuldur. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 82'inci yılında, toplumumuzun temelini oluşturan kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, tüm kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - BİLECİK