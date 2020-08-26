Başkan Soydan'ın Malazgirt Zaferi mesajı - Son Dakika

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Türk tarihi hiçbir milletin tarihi ile kıyaslanamayacak kadar eşsiz zaferlerle dolu olduğunu belirten "Köklü geçmişten, güçlü bir geleceğe uzanan bu kutlu zaferin yankıları günümüzde hala sürmektedir. Tarihi kahramanlıklarla dolu aziz milletimize Anadolu'nun kapılarını açan bu büyük zafer ile birlikte, Anadolu'nun kapısı Türklere açılırken, aynı zamanda Anadolu'nun İslamlaşmasında da katkı sağlamıştır. Türkiye'nin temelini attığı bu kutlu ve tarihi fetih 26 Ağustos 1071 tarihinde Selçuklu Sultanı Alparslan ve cengaver ordusu bu zaferle Anadolu'nun tapusunu ebediyete kadar Müslüman Türk milletine hediye etmiştir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde başta büyük komutan Sultan Alparslan olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu topraklar üzerinde ebediyete kadar hür yaşayacak olan halkımızın da Malazgirt Zaferini kutluyorum." diye kaydetti. - BİLECİK