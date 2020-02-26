Başkan Soydan'ın üç aylar mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Soydan'ın üç aylar mesajı - Son Dakika

Başkan Soydan'ın üç aylar mesajı

6 saat önce

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 11 ayın sultanı Ramazan Ayının müjdecisi olan üç aylara erişmenin mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Başkan Soydan'ın üç aylar mesajı, System.String[]

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 11 ayın sultanı Ramazan Ayının müjdecisi olan üç aylara erişmenin mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.


Soydan, yaptığı yazılı açıklamada, "Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan kutlu vakte, yani üç aylara girmiş bulunuyoruz bereket ve huzur dolu günlerin başlangıcı olan üç ayları idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandiller dayanışma, yardımlaşma, merhamet hislerimizin en üst noktaya ulaştığı, iyiliklerin ve güzelliklerin arttığı önemli ve özel zamanlardır. Bu mübarek zamanlardaki tek duamız, Türk ve İslam coğrafyalarının tamamına sağlık ve mutluluk gelmesi, bu özel gecelerin, gönüllerimize huzur, insanlığa barış ve dünyaya adalet getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını tebrik eder, ülkemize, milletimize ve Türk-İslam alemine huzur, barış, kardeşlik ve hoşgörü getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

AK Parti, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: 66 yaşına giren Erdoğan'a, grup toplantısı öncesinde doğum günü sürprizi
Canlı yayında "Elimde belgeleri var" deyip duyurdu: Koronavirüs korkutmaya yönelik bir virüs Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale'ye bazı seferler iptal edildi 4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 20:43:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Soydan'ın üç aylar mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]