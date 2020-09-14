Başkan Soyer: 'Ahilik bu coğrafyada kök salmış en güzel uygulamalardan biri' - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ahilik Haftası nedeniyle esnaf ve sanatkar temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Soyer, "Ahilik bu coğrafyada kök salmış en güzel uygulamalardan biri. Bunu sürdürüyor olmak çok önemli. Köklerimize ne kadar bağlı kalırsak krizleri, felaketleri o kadar hafif atlatırız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 33. Ahilik Haftası kapsamında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ve Ahilik Komitesi üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Tunç Soyer, "Ahilik, bu coğrafyada kök salmış en güzel uygulamalardan biri. Hem iyi ahlaklı ticareti öngörüyor ve bunun kıstaslarını ortaya koyuyor hem de adil rekabeti, birbirine saygıyı ve sağlıklı örgütlenmeyi mümkün kılıyor. Bu nedenle bu son derece kıymetli geleneği sürdürüyor olmanız nedeniyle size kutluyorum. Bu birliktelik ruhunun daha fazla bilinmesi, anlaşılması lazım. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise özellikle pandemi döneminde esnaf teşkilatına verdiği destekten dolayı Başkan Soyer'e teşekkür etti. Mutlu, amaçlarının Ahilik felsefesinin tüm topluma yayılıp yaşatılmasına katkı koymak olduğunu vurgulayarak "Hedefimiz, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korurken toplumun mutluluk ve refahını artırmak, çimento görevi yaptığımızı unutmadan ürettiğimiz mal ve hizmeti Ahilikten aldığımız düstur, bilim, teknoloji ve inovasyon, aynı zamanda güzel ahlak ile harmanlayarak toplumun hizmetine sunmaktır. Bir kez daha bize gösterdiğiniz ilgi ve sorunlarımıza yaklaşımınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı sonunda Başkan Soyer, Yılın Kalfası seçilen Emine Türk ile Yılın Çırağı seçilen Yiğit Koç'a kaftanlarını giydirdi, ikisini de tebrik etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından bugün Valilik binasında kaftan giydirilen Yılın Ahisi Hacim Kulalı da ziyaretçiler arasında yer aldı.

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, Başkan Soyer'e cam bir vazo hediye ederken, Soyer de el işlemesi tabak takdim etti. - İZMİR