?Başkan Soyer Bayraklı'da deprem sonrası süreçle ilgili bilgi aldı - Son Dakika

?Başkan Soyer Bayraklı'da deprem sonrası süreçle ilgili bilgi aldı

?Başkan Soyer Bayraklı\'da deprem sonrası süreçle ilgili bilgi aldı
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Osmangazi Mahallesi'nin muhtarı Erol Güdücü'yü ziyaret ederek deprem sonrası süreç ve bölgenin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Osmangazi Mahallesi'nin muhtarı Erol Güdücü'yü ziyaret ederek deprem sonrası süreç ve bölgenin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı. Soyer, "Hiç merak etmeyin. Elimizden ne geliyorsa hepsini yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı'da 30 Ekim İzmir depreminden etkilenen mahallelerden biri olan Osmangazi Mahallesi'nin muhtarı Erol Güdücü'yü ziyaret etti. Muhtar Erol Güdücü Başkan Soyer'e teşekkür ederek "Osmangazi 30 bin nüfusa sahip. 30 Ekim depreminde 20 bina yıkıldı. Bu, bin bağımsız birim anlamına geliyor. Zor günler geçirdik. Ama ziyaretiniz sayesinde şimdi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" şeklinde konuştu. Deprem sonrası süreç ve mahallenin sorunlarıyla ilgili bilgi alan Soyer, ihtiyaçlarla ilgili gerekenin yapılacağını belirterek "Hiç merak etmeyin. Elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yeşim Tekoğlu, erol, güdücüda eşik etti.

Kaynak: Habermetre

Tunç Soyer, Osmangazi, İzmir, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum ?Başkan Soyer Bayraklı'da deprem sonrası süreçle ilgili bilgi aldı - Son Dakika


Son Dakika
21:39 Türkiye sınırını geçen sığınmacılarla konuşan milletvekilleri duyduklarına inanamadı
21:35 Galatasaray'ın yeni yıldızı Eyüp Aydın'ın maliyeti belli oldu
21:12 Başakşehir, İngiliz ekibinin yıldızına da formayı giydirdi
21:01 Kasımpaşa, Samuel Bastien'i kadrosuna kattı
20:59 Fransa Büyükelçisi Nijer'de rehin alındı
20:49 Ekranların sevilen yüzü Gökhan Abur, hayatını kaybetti
20:35 Ayder Yaylası'ndaki keşifte tansiyon yükseldi: Saygısızlık yapma, aldırırım seni
20:00 CHP'de genel başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel'den, ''İmamoğlu'nun emanetçisi misiniz?'' sorusuna yanıt
19:42 Son saatlerde de boş durmadılar! Pendikspor, yeni golcüsünü Olympiakos'tan buldu
18:53 Mahmut Çorumlu, kendisini hedef alan FETÖ'cü hesapları guguk kuşuna benzetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2023 22:13:33. #1.13#
SON DAKİKA: ?Başkan Soyer Bayraklı'da deprem sonrası süreçle ilgili bilgi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement