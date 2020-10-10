Başkan Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Başkan Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi'ndeki çalışmaları inceledi

10.10.2020 14:48
Başkan Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi'ndeki çalışmaları inceledi, System.String[]

İZSU Genel Müdürlüğü, Bostanlı'dan geçen Ahırkuyu Deresi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı.

İZSU Genel Müdürlüğü, Bostanlı'dan geçen Ahırkuyu Deresi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Körfez temizliği açısından önem taşıyan çalışma kapsamında, derenin deniz suyuyla beslenerek akışının sürekli hale gelmesi sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi'ne giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İZSU Genel Müdürlüğü, kış mevsimi öncesi kent genelinde derelerin ıslah çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Körfezi'ne bağlanan Ahırkuyu Deresi'nin Bostanlı'dan geçen 900 metrelik bölümünde rehabilitasyon çalışması yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte derenin çalışma yapılan bölümünde incelemelerde bulundu. İZSU yetkilileri, derede yapılan çalışmanın 4 iş makinesi, 14 kamyon ve 28 kişilik ekiple tamamlandığı bilgisini verdi. Başkan Soyer, geceyi gündüzüne katarak çalışan ekipleri tebrik ettiğini belirterek, diğer derelerde de benzer uygulamaların yapılmasını istedi.

Neler yapıldı?

İZSU ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yağışlı havalarda deredeki olası tıkanma ve taşkınların önüne geçilmesi sağlandı. Derenin tabanı temizlenerek suyun düzenli akışının önündeki engeller kaldırıldı ve denizden temiz su entegre edilerek derenin görünümü iyileştirildi. - İZMİR

Başkan Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi'ndeki çalışmaları inceledi
Başkan Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi'ndeki çalışmaları inceledi
Başkan Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi'ndeki çalışmaları inceledi

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Tunç Soyer, Bostanlı, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? İşte uzman isimlerin yorumları Hatay'da yanan evine koşmaya çalışan kadın güçlükle ikna edildi Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu Halil İbrahim Dervişoğlu, Marcao'nun kendisine tokat attığı iddialarını yalanladı Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu
Manchester City, Barcelona'dan ayrılması halinde Messi'yi transfer edecek Manchester City, Barcelona'dan ayrılması halinde Messi'yi transfer edecek         
15:06
Son dakika: Hatay'da 2 gündür söndürülemeyen yangınla ilgili sabotaj ihtimaliyle bazı şüpheliler gözaltına alındı Son dakika: Hatay'da 2 gündür söndürülemeyen yangınla ilgili sabotaj ihtimaliyle bazı şüpheliler gözaltına alındı         
14:27
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısının dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısının dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler, ''Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik'' dedi Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler, ''Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik'' dedi         
13:45
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti         
13:29
Alaattin Çakıcı'ya öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten 17 yıl hapis cezası! Alaattin Çakıcı'ya öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten 17 yıl hapis cezası!         
13:12
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 15:11:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei