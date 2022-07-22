Başkan Soyer Çandarlı'daki Gençlik Kampı'nı Ziyaret Etti: "Gençler Bu Memleketi Değiştirme Potansiyeline Sahip"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çandarlı'da düzenlediği gençlik çadır kampını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençlerin büyük çoğunluğunun geleceğini yurtdışında aramasının son derece üzücü olduğunu belirtti. Soyer, "Bu bizim kabul edebileceğimiz, rıza gösterebileceğimiz bir şey değil. Bu gençler bu memleketi değiştirme potansiyeline sahip" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gençlik Çadır Kampları" ilgi görüyor. İnciraltı, Çandarlı ve Güzelbahçe Yelki'deki Olivelo Yaşayan Park ve Alaçatı'nın ardından 21-23 Temmuz tarihleri arasında ikinci kez Çandarlı'da düzenlenen kampın ilk günkü programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar'ın da yer aldığı programda gençlerle yemekte bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha sonra kamp alanını gezdi. Başkan Soyer ayrıca gençlerle sohbet etti, talep ve önerileri dinledi.

İTALYAN GEZGİN COGEDOR İLE RENKLİ SÖYLEŞİ

Kampta dünyayı yürüyerek turlayan gezgin Santiago Sanches Cogedor ile söyleşi etkinliği de yapıldı. Gençlerden gelen soruları yanıtlayan Cogedor, maceralarını anlattı. Etkinlikte Başkan Soyer de Cogedor'a bir soru yöneltti. Yaklaşık yüz ülke dolaşan Cogedor, Soyer'in, "Dünyanın, insanlığın geleceğine dair umudu arttı mı, azaldı mı?" sorusu karşısında, "Pozitif bir düşünceye sahip olmak lazım. Hepsinden önemlisi güzel şeyler yapmalı ve yaymalı. Bu yaptığımız etkinlik gibi. Gençler ve bizden sonra gelecek nesiller için çabalamalıyız. Onlara sahip olduğumuz çevrenin aynını ya da daha iyisini bırakmamız lazım, daha kötüsünü asla" cevabını verdi. Başkan Soyer bunun üzerine Cogedor'a, "Siyasetle ilgilenmeyi düşünüyorsa Türkçe öğretmeye hazırım" dedi.

"GENÇLİKLERİNİ YAŞAYAMADAN YAŞLANIYORLAR"

Gençler için düzenlenen kampların büyük ilgi görmesinden mutluluk duyduklarını belirten Başkan Soyer, şöyle konuştu:

"Gençlerin o kadar kısıtlanmış, soyutlanmış o kadar zor bir hayatları var ki ne yapsak az. İşsizlik sorunuyla, ekonomik sıkıntılarla boğuşuyorlar. O yüzden de onların yüzünü güldürecek, hayattan keyif almalarını sağlayacak işler yapmaya çalışıyorum. Bir yandan onları geleceğe hazırlamak için ne yapabiliriz, ona kafa yoruyorum. En azından yılın sonunda bir nefes alsınlar, sınavlar bitti, en azından birkaç gün eğlensinler istiyoruz. O yüzden yaz kampları yaptık. 6 noktada yaz kampımız var. İnşallah gelen herkes tadını çıkarır, keyifli anılarla ayrılır buradan."

"ONLARIN YERİNE KENDİMİ KOYUYORUM"

"Eğer kafaya takarsanız, bunu dert edinirseniz çözüm de üretiyorsunuz. Mesela gençler için çamaşırhane kurduk. Niye yaptık? Çünkü insan onların yerine kendini koyunca, yaşayabilecekleri zorlukları düşünüyor, o zorluklara ben olsam nasıl çare bulurdum diye düşünmeye başlıyor ve böylece o fikir olgunlaşıp hayata geçiyor. Onların yerine kendime koyduğumda, sınavlar bitmiş insan yorulmuş, bunalmış, hiç olmazsa iki üç gün dinlenmek isterdim diye düşünüyorum. Öyle düşününce de çare buluyorsunuz."

"BU GENÇLER BU MEMLEKETİ DEĞİŞTİRME POTANSİYELİNE SAHİP"

"Maalesef çok büyük bir oranda gençlik geleceğini dışarıda arıyor. Enflasyon rakamları, hayat pahalılığı rakamları var, hepsinden daha vahimi, anlamlısı işte bu oran. Yüzde kaçı geleceğini dışarıda arıyor? Baktığın zaman yüzde 60-70'ler. Gençlerin bu memleketten umudunu kesmesi kadar vahim bir şey olamaz. Bu, başımıza gelebilecek en büyük felakettir. O yüzden bu memlekete olan aidiyetlerini, bağlarını güçlendirmemiz lazım. Bu memleketi sevmelerini, onun için mücadele etmelerini, onun için ellerini taşın altına koymalarını sağlamamız lazım. Bir yandan da onların burada huzurlu, güler yüzlü hayat kurmalarına imkan yaratmaya çalışmamız lazım. Olanca gücümüzle buna kafa yoruyoruz. Çünkü bu bizim kabul edebileceğimiz, rıza gösterebileceğimiz bir şey değil. Bu gençler bu memleketi değiştirme potansiyeline sahip. Zekasıyla, vicdanıyla, aklıyla bu memleketi çok daha güzel bir yere taşıyacak gençler."

"GÜÇLÜ KÜLTÜRÜN EVLATLARI OLARAK DAHA GÜZEL BİR MEMLEKETİ KURACAĞIZ"

"Asla umutsuzluğa kapılmasınlar. Hep hatırlasınlar ki bizim atalarımız, dedelerimiz çok daha zor koşullarda, çok daha ağır şartlarda bu memleketi kurtarmayı bildiler. Hem de dünyanın en büyük güçlerine karşı savaş ve mücadeleyi kazanarak… Bunlar ne ki! Elbette bunların da üstesinden geleceğiz, elbette bunları da geride bırakacağız. Bu güzelim coğrafyada, bu güzelim topraklarda, bu güçlü kültürün, tarihin evlatları olarak çok daha güzel bir memleketi kuracağız."

PROGRAM NASIL DEVAM EDİYOR?

Doğa ve deniz temasıyla düzenlenen kampın ilk gününde çeşitli atölyeler, aktiviteler ve müzik dinletileri düzenlendi. Kampın ikinci gününde sabah yogası ve meditasyon etkinliği, deniz keyfi ve gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Cogedor ile söyleşi etkinliği bir kez daha yapılacak. Kampın üçüncü günü denizde geçirilen serbest zamanın ardından Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'ne geri dönülecek.

BAŞVURULAR VE BİR SONRAKİ KAMPLAR HAKKINDA BİLGİ

Gençlik Çadır Kampları; 29-31 Temmuz ve 2-4 Ağustos arasında Alaçatı'da, 15-17 Ağustos'ta ise Bergama Kozak'ta düzenlenecek. 18-26 yaş arası gençlere açık kamplar için başvuru www.gencizmir.com üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu kabul edilen gençler seçtikleri kamp yeri ve tarihe göre sadece çadırlarını yanlarında getirerek kampa katılabiliyor.