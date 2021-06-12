Üye Girişi
Başkan Soyer: Dayanışma ile Birbirimizin Derdine Derman Olacağız - Son Dakika

Başkan Soyer: Dayanışma ile Birbirimizin Derdine Derman Olacağız

12.06.2021 14:22
Başkan Soyer: Dayanışma ile Birbirimizin Derdine Derman Olacağız, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha önce hayvansal ürün satın alarak desteklediği kardeş şehir Ardahan'da, doğu ile batı arasındaki işbirliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha önce hayvansal ürün satın alarak desteklediği kardeş şehir Ardahan'da, doğu ile batı arasındaki işbirliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. İnsanların dayanışma sayesinde dertlerine derman olacağını ifade eden Başkan Soyer, "Dayanışma çok önemli. Depremde Türkiye'nin her yerinden, herkes İzmir'in derdine derman olmak için, yaralarını sarmak için koştu. ve o zaman gördük ki bizim birbirimize ihtiyacımız var. ve bu dayanışmayı sadece afet zamanlarında değil hayatın normal akışında da yapmayı başarabilsek, gücümüzü daha çok büyüteceğiz. Dayanışma dünyanın en güzel işlerinden biri. Gücü büyüten bir şey. Dayanışma ile birbirimizin derdine derman olacağız ve gerçek vatan sevgisi de asıl budur. Hep birlikte dayanışarak güçleneceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, doğu ile batı arasındaki işbirliğini geliştirmek ve kente destek vererek göçü de önlemek için geldiği kardeş şehir Ardahan'da, büyük bir coşkuyla karşılandı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in yanı sıra Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçi, Artvin'in Şavşat İlçe Belediye Başkanı Nihat Acar, Kars'ın Susuz İlçesi Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, Ardahan'ın Damal İlçesi Belediye Başkanı Ergün Önal, Ardahan CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman, CHP Iğdır İl Başkanı Yardım Ertantaş, CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz ve çok sayıda yurttaş karşıladı. Kendisini bekleyenlerle tek tek selamlaşan Başkan Soyer, Ardahan'daki gelişmelere yönelik bilgi aldı.

"Başkan Soyer hayatımdaki en önemli kazanım"

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Başkan Tunç Soyer'in ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Demir, "Yerel yöneticiliğin ve bölgesel kalkınmanın Türkiye'deki en önemli kilometre taşlarından biri Tunç Soyer. Bizi kardeş kent kabul ettiler. Tunç Soyer Türkiye'de belediyeciliğin sadece çöp toplama, su akıtma, yol süpürme değil topyekun o bölgenin kalkınması, ekonomik katma değer yaratacak verilerin, günün çağdaş koşullarına göre servis edilmesine ışık tutmuş, daha da uzun yıllar tutacak bir isim. Dünyada yıllardır var olan ama ülkemizde bilinmeyen Sakin Şahir uygulamasını Seferihisar'da başlattı. Bizim Tunç Soyer'den belediyeler ve belediye başkanları olarak, yerel yöneticiler olarak öğreneceğimiz çok şey var. Ardahan'ı onurlandırmasından dolayı çok mutluyuz. Biz balık tutmayı öğrenmek istiyoruz. O çerçeveden baktığı için hayatımdaki en önemli kazanım olarak gördüğüm sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı, buraya kadar geldi" diye konuştu.

İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer'in verdiği destek sayesinde Ardahan tarihinde ilk defa bir kadın kooperatifi kurulduğunu söyleyen Faruk Demir, Soyer'in bu hamlesiyle kentte değişim ve dönüşümü sağladığını belirtti.

"Gücümüzü daha çok büyüteceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Ardahan'a verdikleri destekleri anlattı. Ardahan Kadın Girişimi Kooperatifi'nden 22 ton karkas et alımı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Tunç Soyer, dayanışmanın önemine dikkat çekti. Ardahan'ın olağanüstü bir kent olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kente düzenledikleri ziyaretin gerekçelerini şu sözlerle anlattı: "Dayanışmayı çok önemsediğimiz için buradayız. Dayanışmayı pandemi sürecinde çok gördük ama en çok da 30 Ekim İzmir depremi sırasında gördük. Depremde Türkiye'nin her yerinden, herkes İzmir'in derdine derman olmak için, yaralarını sarmak için koştu. ve o zaman gördük ki bizim birbirimize ihtiyacımız var. ve bu dayanışmayı sadece afet zamanlarında değil hayatın normal akışında da yapmayı başarabilsek, gücümüzü daha çok büyüteceğiz. Dayanışma dünyanın en güzel işlerinden biri. Gücü büyüten bir şey. "

"Birbirimizin derdine derman olacağız"

Başkan Tunç Soyer, " Bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren nedenlerin olduğunu biliyorum. Dayanışma Türkiye'de bugün ayrıştıran, kutuplaştıran sebepleri de ortadan kaldırmaya muktedir bir kavram. Dayanışma ile birbirimizin derdine derman olacağız ve gerçek vatan sevgisi de bu. Türkiye'nin her yeri cennet, bereketli topraklara sahip. El ele verdiğimiz zaman topraklarımızın bereketi ortaya çıkacak" dedi.

"Üretici pazar imkanı bulacak"

Ardahan'da büyükbaş hayvancılık yaptığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Büyükbaş hayvanlar meralarda besleniyor. Maliyet girdisi düşük. Hayvanlar serbest dolaştığı için çok daha sağlıklı ürün veriyor. Bu batıda olmayan bir şey. Meralar giderek küçülüyor. Ama biz İzmir ile Ardahan arasında bu anlamda işbirliği yapabileceğimizi gördük. Buradaki büyükbaş hayvan eti, İzmir'deki insan için hem daha sağlıklı, hem daha lezzetli. Su kaynaklarımızı da koruyan bir şey. Yani biz kuraklıkla mücadele etme anlamında buradaki büyükbaş hayvancılığa destek vererek bir güç yakalamış oluyoruz. Ardahan da büyükbaş hayvanını pazarlama imkanı bularak, üreticinin emeğine sahip çıkıyor. Bu dayanışma her iki tarafa da kazanç sağlıyor. Burada et işleme tesisi kuracağız. Bununla birlikte büyükbaş hayvanın etini satın alarak İzmir'e taşıyacağız. İzmirli daha sağlıklı hayvansal ürünler tüketecek. Buradaki üretici de emeğinin karşılığını kazanacak. Bu doğu ile batı arasında dengeyi de sağlayacak. İnsanlar topraklarını terk etmeyecek. Bizim birbirimize ihtiyacımız var" dedi. Başkan Soyer'in Ardahan temasları gün boyu sürecek.

Başkan Soyer: Dayanışma ile Birbirimizin Derdine Derman Olacağız

Tunç Soyer, Türkiye, Ardahan, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Soyer: Dayanışma ile Birbirimizin Derdine Derman Olacağız - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu 14:43 Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu Kuliste evcilik oynayan Aleyna Tilki, roman havasında kurtlarını döktü 14:23 Kuliste evcilik oynayan Aleyna Tilki, roman havasında kurtlarını döktü Ankara-İzmit hızlı tren projesi ihalesine danıştaydan onay çıktı 14:11 Ankara-İzmit hızlı tren projesi ihalesine danıştaydan onay çıktı
Son Dakika: İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den sarı kodlu sel ve dolu uyarısı geldi 13:41 Son Dakika: İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den sarı kodlu sel ve dolu uyarısı geldi Görüntü Türkiye'den! Hapse girmek yerine lağım çukurunu tercih etti 13:02 Görüntü Türkiye'den! Hapse girmek yerine lağım çukurunu tercih etti Belediye başkanına silahlı saldırıda yeni gelişme! Saldırgan azmettiriciyi aramış: İşlem tamam 12:48 Belediye başkanına silahlı saldırıda yeni gelişme! Saldırgan azmettiriciyi aramış: İşlem tamam
Yıllar önce uygunsuz görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu, aylar sonra ortaya çıktı 12:31 Yıllar önce uygunsuz görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu, aylar sonra ortaya çıktı Merkez Bankası'nın anketine göre, memur ve emekliler temmuzda yüzde 7.67 zam alacak 12:06 Merkez Bankası'nın anketine göre, memur ve emekliler temmuzda yüzde 7.67 zam alacak

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
Caner'den olay gönderme! Milli Takım'da yerine tercih edilen Umut Meraş'ı küçümsedi Caner'den olay gönderme! Milli Takım'da yerine tercih edilen Umut Meraş'ı küçümsedi         
14:34
Dış basın, Milli Takımımız karşısında zafer kazanan İtalya'ya methiyeler düzdü Dış basın, Milli Takımımız karşısında zafer kazanan İtalya'ya methiyeler düzdü         
14:13
NATO Zirvesi öncesi ABD ile kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesinin detayları ele alındı NATO Zirvesi öncesi ABD ile kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesinin detayları ele alındı         
13:57
Son Dakika: Bu yıl sadece Suudi vatandaşlar ve oturma izni olanlar hacca gidebilecek Son Dakika: Bu yıl sadece Suudi vatandaşlar ve oturma izni olanlar hacca gidebilecek         
13:14
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı         
12:34
Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine         
12:17
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur cinsten değil         
11:22
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı         
10:50
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:49
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var         
08:58
Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu         
00:40
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 15:02:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Soyer: Dayanışma ile Birbirimizin Derdine Derman Olacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement