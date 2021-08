Başkan Soyer'den AK Parti'li Sürekli'ye iadeiziyaret - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye iadeiziyarette bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantıda depremzedeler ve 340 milyon liralık Dünya Bankası kredisi görüşüldü.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın geçtiğimiz haftalarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bu kez de Başkan Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanlığına iadeiziyaret gerçekleştirdi. AK Parti İzmir İl binasına gelen CHP'li heyeti, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız karşıladı. Toplantıya, İl Başkanı Sürekli ve Başkan Soyer'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Yerel Yönetimler Başkanı İsmail Çiftçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel katıldı. Depremzedeler için sağlanacak 340 milyon dolarlık Dünya Bankası kredisinin görüşüldüğü toplantıda, Başkan Soyer, "Bir mutabakat hasıl oldu ama imzalanmış bir sözleşeme yok henüz" açıklamasında bulunurken Sürekli ise; "İmzalanmış bir kredi sözleşmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına giden bir sözleşme yoktur" diye konuştu.

"Bunu hızlandıracak adımları birlikte atacağız"

Basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel açıklama yaptı. Toplantıda görüşülen konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Soyer, "Gündemimizde Dünya Bankası'ndan gelmesi beklenilen 340 milyon dolarlık kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili çalışmaları vardı. Bunu tekrar gözden geçirdik. Bildiğiniz gibi bununla ilgili 3-4 aydır süren bir müzakere süreci vardı. Daha sonra Hazine Bakanlığı ve İller Bankası ekiplerinin katılması ile devam etti. Bir mutabakat hasıl oldu ama imzalanmış bir sözleşeme yok henüz. Bir mutabakat var Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi tarafından açıklanan, ancak bundan Hazine Bakanlığının garantisi icap eden bir durum var. Bu süreç devam ediyor. Hazine Bakanlığının onay süreci ve garanti süreci devam ediyor. Bu sonlanmış değil. Güzel olan şey; biz İzmir'de ortak bir irade koyarak bunun takipçisi olmaya karar verdik. Bunu hızlandıracak adımları birlikte atacağız. Hem İller Bankası hem Hazine Bakanlığı bürokratlarının, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile beraber çalışması ve bu süreci sonlandırmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri gidermek için el birliği ile çalışacağız. Hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanlığına arz edeceğiz ve diliyorum ki sonuç alacağız" sözlerine yer verdi.

"Türkiye'ye örnek olacak"

Parti gözetmeksizin kentsel dönüşüm konusunda birlikte yürütülen çalışmaların Türkiye'ye örnek teşkil edeceğine dikkat çeken Başkan Soyer açıklamasının devamında, "Bugünkü toplantımızın daha önemli bir sonucu var ki o da kentsel dönüşüm için İzmir'de başkanlarımın ortak iradesi ile birlikte çalışmaya karar verdik. Bundan sonrasında belki Türkiye'de daha önce başarılmamış ancak başarılması tüm Türkiye'ye örnek olacak, ilham verecek bir çalışmayı da birlikte gerçekleştireceğiz. Çünkü Dünya Bankası'ndan gelecek kredi ile yapılacak konut miktarı da vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri giderecek rakamlar değil. Orta hasarlı binalar ile ilgili belki çözüm gelecek ancak belki 50-60 bin konut benzer talepler ile karşımıza gelecek. Bu talepleri en kısa sürede karşılayabilmek adına birlikte çalışma iradesini ortaya koyduk. Yüzümüz gülerek ve gayet memnun olarak ayrılıyoruz" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına giden bir sözleşme yoktur"

Dünya Bankası kredisine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne giden bir sözleşme olmadığını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise açıklamasında doğal afet gibi konularda siyaset yapmadıklarını söyledi. Sürekli, "Daha öncesinde de Sayın Başkanımızın daveti üzerine bir görüşme yapmıştık. Görüşmede tabii ki depremden sonra yaşanan İzmir birlikteliği ve özellikle depremden sonra ortaya çıkan sorunları başta olmak üzere İzmir'in kronikleşmiş sorunları, bunlara çözüm üretmek ve özellikle kentsel dönüşüm ve depremdeki konutlarla ilgili konular vardı. Geçen sefer ki görüşmemiz gayet olumlu geçmişti. Ondan sonraki süreç de devam ediyor. Şu anda müzakereler ve süreç devam ediyor. İmzalanmış bir kredi sözleşmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına giden bir sözleşme yoktur. Hazine, Dünya Bankası ve İller Bankası arasındaki müzakereler vardır. Bunlar devam ediyor. Bizler bu müzakereleri takip ediyoruz ve destekliyoruz. Sürecin takipçisiyiz. Başkanım önemli bir hususu ifade ettiler. Bu kredi İzmir'in bütün sorunlarını, depremden kaynaklı sorunlarını da çözmüyor. Sadece orta hasarlı binalara ve İzmir'in bazı kamu yatırımlarına yönelik bir çözüm getiriyor. Ondan sonra bekleyen az hasarlılar, kentsel dönüşüm var. Bunları da masaya yatırdık. Biz sadece bu konuyla sınırla kalmayalım dedik. Bundan sonra İzmir Türkiye'ye örnek olabilir. Deprem araştırma konusunun raporunu Necip Nasır vekilimiz bugün paylaştı. Orada kentsel dönüşümün yapılması ve kolaylaştırılması ile ilgili öneriler var. bunların da takipçisi olacağız. İlk örneğinin İzmir'de yapılmasını temenni ediyoruz. Şunu da ifade edeyim: 30 Ekim'de yaşadığımı depremden sonra gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, bakanlarımız gerek büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve siyasi partiler sorunları hızlıca çözdüler ve vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştılar. Doğal afet gibi konularda siyaset yapmıyoruz, yapmayacağız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" ifadelerine yer verdi.

"Şu anda prosedür ve süreç devam ediyor"

Toplantıya dair açıklamada bulunan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise "Biz kentimiz için de ülkemiz için de hizmet etmek, kenti ve ülkemizin sorunlarını çözmek için her zaman iletişimi ve diyalogu, kullanan bir siyasi partiyiz. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız, CHP Grup başkan Vekilimiz ile birlikte AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettik. Sayın Kerem Ali Sürekli ile şu an gündemde olan Dünya Bankası tarafından verilecek olan krediyi konuştuk. Şu anda prosedür ve süreç devam ediyor. Başta ifade ettiğim gibi sorunların çözülmesi konusunda iletişim, diyalog, dayanışma her zaman bizim önceliğimiz. Bu konuda her zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sayın Kerem Ali Sürekli'ye ve AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'a da bu ortamı sağladıkları için teşekkürlerimi ediyorum" diye konuştu. - İZMİR