Başkan Soyer'den çadırdaki depremzedelere ziyaret - Son Dakika

Başkan Soyer'den çadırdaki depremzedelere ziyaret

15.11.2020 11:01
Başkan Soyer'den çadırdaki depremzedelere ziyaret, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedelerin ihtiyaçlarını en hızlı ve kolay şekilde karşılamak için Bayraklı'da özel bir hastanenin otoparkında oluşturduğu çadır alanını ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedelerin ihtiyaçlarını en hızlı ve kolay şekilde karşılamak için Bayraklı'da özel bir hastanenin otoparkında oluşturduğu çadır alanını ziyaret etti. Depremzedeler, depremin ilk gününden bu yana kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Soyer'e teşekkür etti. Başkan Soyer ise depremzedeleri çadırdan çıkarıp kalıcı konutlara yerleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçici olarak enkaz bölgeleri yakınındaki parklarda dağınık halde bulunan çadırlarda kalan vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için özel bir hastanenin otoparkında yeni çadır alanı oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedelerin çamaşırhane, duş, tuvalet, yemek, sosyal market, giyim gibi ihtiyaçlarına daha rahat ulaşmasını sağlayacak şekilde düzenlenen çadır alanını ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaçlarını sordu, sorunlarını dinledi. Çocuklar için şişme oyun parkının kurulduğu, çadır önlerinde çocuklar için oyun alanı ve bahçelerin de oluşturulduğu çadır alanında Başkan Soyer'i gören depremzedeler, depremin hemen ardından çok iyi bir şekilde organize olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

"İyi ki varsınız"

Türkiye'nin bir çok bölgesinden yardım için gelen ekiplerin İzmir Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerine çok şaşırdığını ve bunu kendisine ifade ettiğini belirten çadır alanında kalan depremzede Fehime Gümüş, "Kastamonu AFAD'dan gelen ekipler buradaki organizasyonu görünce şoka girdi. 'Biz böyle bir dayanışma, hizmet görmedik' dedi. Çadır alanımızda park bile var. İzmirliler gerçekten birbirine yetiyor. İyi ki varsınız. Allah size uzun ömürler versin. Bir daha umarım böyle kötü bir olayla karşılaşmayız" diye konuştu.

"Amacımız yurttaşlarımızı çadırdan kurtarmak"

Başkan Soyer, kurdukları bu yeni çadır alanının depremzedelerin ihtiyaçlarını anında karşılayacak şekilde düzenlendiğini belirterek, "90 çadırın bulunduğu bu alanda 200 ailemiz yaşıyor. Depremin hemen ardından 259 çadır kurmuştuk. Şimdi bu organizasyonu mükemmel hale getiren arkadaşlarımla iftihar ediyorum. Çadır alanına girdiğiniz anda çamaşırhane, duş, tuvalet, gezici kütüphane, yemek alanı, çocuk oyun alanları, psiko- sosyal destek birimi, sosyal market, giysi çadırı olmak üzere tüm hizmetler burada kalan ailelerimiz için sunulmuş durumda. Afet sonrası hizmette gerçekten ders olarak gösterilecek bir uygulama örneği. Ama amacımız bu alanları geçici olarak kullanmak ve bir an önce yurttaşlarımızı çadırdan kurtarıp kalıcı konutlara çıkartmak" dedi. Çadır alanında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) çalışanlarıyla da görüşen Başkan Soyer, görevlilere vatandaşların başlarını sokacak bir yuvaya kavuşması için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek taleplerini almalarının talimatını verdi.

Duygu dolu anlar

Çocuklarla da ilgilenen Başkan Soyer, ilkokulda okuyan Ilgın Ergun'un depremzede kardeşleri için gönderdiği ve üzerinde "Seninle çok sevdiğim oyuncağımı paylaşmak istiyorum. Umarım bu oyuncağı seversin. Seni çok seviyorum" yazan oyuncağı görünce duygu dolu anlar yaşadı. Soyer, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımların toplandığı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan buz pisti salonunda görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile gönüllüleri de ziyaret ederek desteklerinden ve özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti. - İZMİR

Başkan Soyer'den çadırdaki depremzedelere ziyaret
Başkan Soyer'den çadırdaki depremzedelere ziyaret
Başkan Soyer'den çadırdaki depremzedelere ziyaret
Başkan Soyer'den çadırdaki depremzedelere ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, oyunlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Soyer'den çadırdaki depremzedelere ziyaret - Son Dakika


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