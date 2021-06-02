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Başkan Soyer'den Çeşme ziyareti - Son Dakika

Başkan Soyer'den Çeşme ziyareti

02.06.2021 10:14
Başkan Soyer'den Çeşme ziyareti, System.String[]

Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran pandemiyle birlikte mücadele kapsamında işletmeleri uzun süredir kapalı olan ve normalleşmeyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan esnafı ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, turizm açısından büyük öneme sahip olan Çeşme'de hem turizm sektörünü güçlendirmek hem de bölgede yaşayan yurttaşların yaşam kalitesini yükseltmek için ulaşımdan, altyapıya kadar birçok alanda hayata geçirilen çalışmaları inceledi. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran ev sahipliğinde programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Başkan Yardımcıları Yıldız Devran, Suphi Şahin, Eser Atak ve bürokratlar katıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyip, ziyaretlerde bulundu

Programa İZBETON Genel Müdürlüğü tarafından Germiyan üretim yolunda süren sathi kaplama ile Alaçatı parke kaplama çalışmalarını inceleyerek başlayan Soyer, Durmuş Deresi'nde süren temizlik çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Soyer, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ı makamında ziyaret etti. Ardından ilçenin yerel ırklarından olan Kaçeli Koyun ağılında eşi Neptün Soyer ile kuzuları sevdi. Tarlada çalışan üreticileri de ziyaret ederek üretimin önemine değinen Soyer, restore edilen tarihi Çakabey Camisini inceledi.

Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran pandemiyle birlikte mücadele kapsamında işletmeleri uzun süredir kapalı olan ve normalleşmeyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan esnafı ziyaret etti.

"Çeşme'nin 50 yıl sonrasını hedefleyen bir vizyonla çalışıyoruz"

Soyer, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Çeşme'de İZSU ve Büyükşehir yatırımlarının toplamının 278 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak Çeşme'de 50 yıl sonrasını dahi hedefleyen bir vizyonla çalıştıklarını belirten Soyer, "270 kilometre içme suyu şebekesini yeniledik, 140 milyon bedelle. Geçen bir buçuk yılda yaptık. Yeni ihale döneminde de 120 milyonluk bir yatırım daha yapıyoruz ve 809 kilometrelik içme suyu şebekesini yeniliyoruz. Önümüzdeki 50 yıl boyunca geri dönüp bakılmayacak bir altyapı oluşturuyoruz. Pis su ile ilgili de aynısını yapıyoruz. Yeni yapacağımız ihale süreçleri tamamlandı, hazırlandı. 11 bin metreküp gün kapasiteli bir arıtma tesisinin inşaatına başlıyoruz. Hem içme suyunda hem pis suyun arıtılmasında yeni dönem başlattık. Bu pis suyu arıttıktan sonra tarımsal sulama ve bahçe sulamada kullanmak üzere o kalitede bir arıtma yapıyoruz" dedi.

"Tunç Soyer en büyük destekçimiz"

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran da Çeşme'ye yaptığı büyük yatırımlar ve verdiği destekler için Soyer'e teşekkür ederek, "Yeryüzündeki cennet Çeşmemiz'in dünya markası Alaçatı'dayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer en büyük destekçimiz. Yeni sezonla ve yeni normalleşmeyle beraber esnafımıza hayırlı olsun, sağlıklı ve bereketli olsun demek için geldik. Çeşme 2021 sezonunda da sağlıklı, kaliteli turizm hizmeti vermeye devam edecek. Biz esnaf, turizmci, yatırımcı ve Çeşme ailesi olarak hazırız. Herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek Çeşme'ye davet ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Soyer'den Çeşme ziyareti

Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Turizm, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Soyer'den Çeşme ziyareti - Son Dakika


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