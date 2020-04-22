Başkan Soyer'den çocuklara sürpriz ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Soyer'den çocuklara sürpriz ziyaret - Son Dakika

Başkan Soyer'den çocuklara sürpriz ziyaret

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "sağlık çalışanları" konulu öykü yarışması sonuçlandı.

Başkan Soyer'den çocuklara sürpriz ziyaret, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "sağlık çalışanları" konulu öykü yarışması sonuçlandı. Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan çocuklara sürpriz ziyaretler yaparak yarışmanın ödülü olan bisikletleri teslim etti.


İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "sağlık çalışanları" konulu öykü yarışması sonuçlandı. Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan'ı evlerinde kutlayacak çocuklar bayram coşkusunu sağlık çalışanları konulu öykülere yansıttı.


"Yazmaya devam et"


Ülke genelinden yoğun katılımın olduğu öykü yarışmasında 15 çocuk ödül kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, yarışmayı kazanan çocuklara sürpriz ziyaretler yaparak ödüllerini kendileri teslim etti. İlk önce ortaokul kategorisinde üçüncülük ödülü alan 8. sınıf öğrencisi Mesut Ege Işıldak'ın Konak Levent Mahallesindeki evine giden Başkan Soyer, bisikletle beraber kitap ve içinde bayrak, balon, maske ve kolonya bulunan 23 Nisan çantasını teslim etti. Mesut Ege ile sohbet eden Başkan Soyer, "Tebrikler, çok güzel yazmışsın. Yazmaya mutlaka devam et ama iyi yazmak için okumayı da bırakma. İyi yazabilmek için çok okumak gerekiyor" dedi. Mesut Ege'nin anne ve babası Soyer çiftine ziyaretlerinin moral verdiğini söyleyerek teşekkür etti. Başkan Soyer, ikinci ziyaretini de ortaokul kategorisinde birincilik ödülü alan 6. sınıf öğrencisi Bade Nazlıoğlu'na yaptı. Bornova Çamdibi Mahallesinde oturan Nazlıoğlu ailesini tebrik eden Soyer, "Çocuklarımızla iftihar ediyoruz" dedi.


Satranç takımı ve kitabı


Öykü yarışmasında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri olmak üzere üç kategoride ilk üçe girenler bisiklet ödülü alırken mansiyon ödülü kazananlar ise satranç takımı ve satranç kitabı aldı. Kocaeli, Zonguldak ve Mersin'deki öğrencilere ödülleri kargoyla gönderilecek. İzmir'deki çocukların ödülleri ise teslim edilmeye başlandı.


Kitap haline getirilecek


Jürisinde şair, yazar ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın, Şehir Tiyatroları Koordinatörü Orçun Masatçı, iletişim psikolojisi uzmanı Bilimseli Akarsu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Şube Müdürlüğünde görevli küratör-yazar Nihat Özdal ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğünde görevli roman yazarı, şair Gülce Başer ile İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı ve İZELMAN Anaokulları Öğretmeni Seyhan Yolcu Acar'ın bulunduğu yarışmada ödül alan öyküler kitap haline getirilecek. Yarışmaya katılanların tümüne de katılım belgesi verilecek.


Öykü yarışması kazananları


Okul Öncesi Kategorisi Dereceye Girenler


Rana Pehlivan Toros - Konak/ İzmir, Mustafa Tetik Çeşme/ İzmir, Mustafa Kağan Hocaoğlu Menderes/ İzmir


Mansiyon Ödülü


Boran Çerçioğlu Ereğli/ Zonguldak, Nehir Cansever Bornova/ İzmir


İlkokul Kategorisi Dereceye Girenler


Öykü Sert Tire/ İzmir, Zeynep Ergüney Göztepe/ İzmir, Afra Nur Nazar Koçyiğit Mezitli/ Mersin


Mansiyon Ödülü


Maya Hoepner Narlıdere/ İzmir, İzem Özdemir Buca/ İzmir


Ortaokul Kategorisi Dereceye Girenler


Bade Nazlıoğlu Bornova/ İzmir, Zeynep Saykal Gebze/ Kocaeli, Mesut Ege Işıldak Konak/ İzmir


Mansiyon Ödülü


Abdullah Yağız Güreşen Tire/ İzmir, Işık Esma Kovancı Balçova/ İzmir - İZMİR

23 Nisan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 05:01 Kaynak: İHA

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