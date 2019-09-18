Son Dakika Haberleri: Başkan Soyer'den gündeme alınmayan meclis önergesine ilişkin açıklama
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Başkan Soyer'den gündeme alınmayan meclis önergesine ilişkin açıklama

23 dakika önce

Bazı yayın organlarında yer alan "İzmir'de AK Parti'nin PKK'yı kınama önergesi reddedildi" başlıklı habere ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak defalarca terör örgütü PKK'yı lanetledim, lanetlemeye de devam edeceğim.

Başkan Soyer'den gündeme alınmayan meclis önergesine ilişkin açıklama, System.String[]

Bazı yayın organlarında yer alan "İzmir'de AK Parti'nin PKK'yı kınama önergesi reddedildi" başlıklı habere ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak defalarca terör örgütü PKK'yı lanetledim, lanetlemeye de devam edeceğim. Meclisimize sunulan önergenin gündeme alınmamasının nedeni, şekil ve ciddiyet itibarıyla kabul edilemez olmasındandır" dedi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son günlerde bazı yayın organlarında "İzmir'de AK Parti'nin PKK'yı kınama önergesi reddedildi; CHP PKK'yı kınayamadı" başlıklarıyla yer alan haberler ve bu konuyla ilgili yorumlara ilişkin bir açıklama yaptı. Soyer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak defalarca terör örgütü PKK'yı lanetledim, lanetlemeye de devam edeceğim. Belediye meclisimizdeki tüm parti gruplarının da bu konuda hemfikir olduğuna dair en ufak bir şüphe yoktur. Şehit yakınları ve gazilerimize yıllardır her türlü desteği sağlayan belediyemizin çabalarının da bu gibi siyasi rant elde etmeyi amaçlayan girişimlerle yıpratılamayacağı açıktır. Bu tür siyasi rant sağlama girişimlerine sağduyulu İzmir halkı her zaman gereken yanıtı vermiştir. Meclisimize sunulan önergenin gündeme alınmamasının nedeni, şekil ve ciddiyet itibarıyla kabul edilemez olmasındandır. Meclisimizin isim vermeden, hukuki bir temele dayanmadan, dünyadaki tüm ülkeleri, Türkiye'deki sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri, kurum ve kuruluşları töhmet altında bırakan, neredeyse dünyadaki herkesi teröre destek vermekle itham eden gayriciddi bir açıklamayı gündeme alması beklenemez. Böyle bir kınama metninin kabulü aynı zamanda devletin güvenlik ve emniyetten sorumlu güçlerinin görevlerini yapmadığını kabul etmektir. Terörle açıktan bağı olduğu iddia edilen siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, yabancı devletlerin, emniyet birimlerinden habersiz icraatta bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu duruma seyirci kaldığı ve hukuki yaptırımların etkisiz olduğu izlenimini doğuracak bu kınama metninin kabulünün devletimizin terörle mücadele konusunda itibarını zedeleyeceği açıktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."


Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup bir meclis üyesinin gündeme getirdiği söz konusu önergenin 1. maddesinde, "Karabağlar ve Menderes bölgesinde çıkardığı yangınlarla ormanlarımızı içindeki yüzlerce canlı türü ile birlikte yakan eli kanlı PKK terör örgütünü ve bu örgütü destekleyen tüm siyasal parti, kurum-kuruluş, STK ve basın organları ile bu örgütü kullanan uluslararası güçler ile yabancı devletleri İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak lanetliyoruz metni ile kınanmasını öneriyorum" ifadeleri yer almıştı. - İZMİR

AK Parti, İzmir, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:32 Kaynak: İHA
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