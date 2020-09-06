Başkan Soyer'den İEF ziyareti - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Akdeniz" temasıyla bu yıl maske, mesafe ve temizliğin ön planda tutularak açılan 89. İzmir Enternasyonal Fuarı'nı (İEF) ziyaret etti. Stantları tek tek gezen ve katılımcılarla sohbet eden Başkan Soyer'e, fuarı ziyaret eden vatandaşların ilgisi büyük oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl pandemi önlemleri altında açılan 89. İzmir Enternasyonal Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Soyer'in ilk durağı İzmir Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini ve yürüttüğü projeleri tanıttığı Biz İzmir Meydanı oldu. Pandemi döneminde İzmirlilerin sergilediği eşsiz dayanışma ruhunu yansıtan bu meydanda belediye personeli ile tek tek selamlaşarak sohbet eden Başkan Soyer, İzmir Metro A.Ş ile İZBAN standında, yakında Kordon'da hizmete girecek nostaljik tramvay maketini inceledi. Lozan Kapısı girişinden itibaren bu yıl sınırlı sayıda standa ev sahipliği yapan Fuar Sokağı'nı gezen Başkan Soyer, fuar katılımcıları ile de sohbet etti.

Akdeniz lezzetleri burada

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir sonraki durağı bu yıl "Akdeniz" teması ile düzenlenen Fuar'da Akdeniz'e has lezzetlerin buluştuğu Akdeniz Mutfağı oldu. Soyer; İtalya, Yunanistan, Fas, İspanya ve Ege mutfaklarından karma lezzetlerin sunulduğu bu alanda İtalya mutfağının en özel yemeklerini pişiren aşçıları bir süre izledi. Fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi gören Başkan Soyer, onların istek ve dileklerini dinleyip hatıra fotoğrafı çektirdi. - İZMİR