Son Dakika Haberleri: Başkan Soyer'den kadın otobüs şoförlerine övgü
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Başkan Soyer'den kadın otobüs şoförlerine övgü

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi kadın otobüs şoförleriyle birlikte toplu ulaşımda yeni bir dönem başlattı.

Başkan Soyer'den kadın otobüs şoförlerine övgü, System.String[]

" İzmir'in yüz akısınız"

Başkan Tunç Soyer, ESHOT Genel Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette işbaşı yapan kadın şoförleri tebrik ederek, "Sizler İzmir'in yüz akısınız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent içi toplu ulaşımda hizmet vermek üzere ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan kadın sürücülerle bir araya geldi. Cesaret ve özgüvenlerinden dolayı kurumun yeni personelini tebrik eden Soyer, "İzmirli sizi bekliyormuş meğer. Sizler öncüsünüz, İzmir'in yüz akısınız. İnşallah daha çok kadın şoför sizin peşinizden gelecek" diye konuştu.

Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:29 Kaynak: Bültenler
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