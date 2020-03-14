Başkan Soyer'den koronavirüs ile ilgili risk gruplarına önemli çağrı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Soyer'den koronavirüs ile ilgili risk gruplarına önemli çağrı - Son Dakika

Başkan Soyer'den koronavirüs ile ilgili risk gruplarına önemli çağrı

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüsü ile ilgili başta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar olmak üzere Sağlık Bakanlığının tespit ettiği risk gruplarındaki İzmirlilere, "Çok zorunlu olmadıkça toplu ulaşım araçlarını kullanmayın" çağrısı yaptı.

Başkan Soyer'den koronavirüs ile ilgili risk gruplarına önemli çağrı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüsü ile ilgili başta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar olmak üzere Sağlık Bakanlığının tespit ettiği risk gruplarındaki İzmirlilere, "Çok zorunlu olmadıkça toplu ulaşım araçlarını kullanmayın" çağrısı yaptı.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüsüne karşı önemli bir uyarıda bulundu. Sürekli dezenfekte ediliyor olsa da diğer kamusal mecralar gibi toplu taşıma araçlarının en önemli risk alanları arasında olduğunu vurgulayan Soyer, "Sağlık Bakanlığımızın da özellikle vurguladığı gibi, başta 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız olmak üzere; hamilelerin, yasal süt iznindeki annelerin, bağışıklık sorunu olanların, kanser tedavisi görenlerin, organ nakli olanların, kronik solunum yolu, kalp damar, obezite, şeker ve diğer kronik rahatsızlıkları bulunanların virüsün oluşturduğu tehdit tamamen ortadan kalkıncaya kadar, çok zorunlu olmadıkça ve özellikle de yoğunluğun fazla olduğu sabah ve akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını önemle rica ediyorum" dedi.


Etkinlikler ertelendi


Ülke genelinde okulların tatil edilmesi, spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanması, kültür-sanat etkinlikleri ve benzeri organizasyonların iptal edilmesiyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi de, çok sayıda kişinin bir araya geldiği tüm organizasyonları erteleme kararı almıştı.


Toplum sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerinin; toplu ulaşım araçlarını, istasyonları, durakları, okul, park ve ibadethaneleri sürekli dezenfekte ettiğini hatırlatan Başkan Soyer, "Almamız gereken bireysel önlemler de var. Kişisel temizliğin yanı sıra temasın yoğun olduğu, kalabalık ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor" dedi. - İZMİR

Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:31 Kaynak: İHA
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