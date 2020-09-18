Başkan Soyer'den Manda Çayı mesajı: "Her şey temiz bir Körfez için" - Son Dakika

Başkan Soyer'den Manda Çayı mesajı: "Her şey temiz bir Körfez için"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rehabilitasyon projesinin tamamlandığı Manda Çayında incelemelerde bulundu.

Başkan Soyer'den Manda Çayı mesajı:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rehabilitasyon projesinin tamamlandığı Manda Çayında incelemelerde bulundu. Tüm dere ıslah ve temizlik çalışmalarının Körfez temizliğine katkısı olduğunu belirten Soyer, "Eskiden koku ve kirlilikten yanına yaklaşamadığımız yer şimdi pırıl pırıl oldu" dedi.

Şehrin içinden geçen Manda Çayı'nın İzmir Körfeziyle buluştuğu bölgede İZSU Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen rehabilitasyon projesinin tamamlanmasının ardından

temizlenen ve deniz suyu ile beslenen Manda Çayı, yeni bir çehreye büründü. Çalışmaların yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan ve ekibinden bilgi aldı.

Projeyle ilgili düşüncelerini paylaşan Başkan Tunç Soyer, Manda Çayındaki çalışmayla koku ve kirlilik sorununun çözüldüğünü, bölgenin yaşam kalitesinin ise daha da yükseldiğini söyledi. Soyer, "Burası eskiden beri gelen ve İzmir'in çıbanbaşı diyeceğimiz sorun kaynaklarından biriydi. Arkadaşlarımız özenle çalışarak sorunları gideriyorlar. Buradaki son durumu görmek gurur verici. İnsanın içi açılıyor. Eskiden koku ve kirlilikten yanına yaklaşamadığımız yer, şimdi pırıl pırıl oldu" dedi.

"Yüzülebilir Körfez'e bir adım daha"

Yapılan tüm dere ıslahı ve temizlik çalışmalarının tekil çalışma gibi göründüğünü fakat hepsinin aslında Körfez'in temizliği için önemli adımlar olduğunu kaydeden Soyer, "Yapılan her çalışmanın Körfez'in temizliğine katkısı var. Emek veren bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hepsinin eline, emeğine sağlık. Çok güzel bir çalışma yapmışlar" diye konuştu.

2 ayda tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Manda Çayında yaptığı 2 aylık çalışma sonrası hem Körfez'e kirlilik akışı önlendi, hem de kente yeni bir cazibe merkezi kazandırıldı. Yağışsız mevsimlerde dere yatağında biriken durgun suların neden olduğu kirlilik ve koku sorununun çözümü için Manda Çayı'nın Körfez ile buluştuğu noktadan itibaren sirkülasyon pompaları kuruldu. 1 kilometrelik boru hattıyla denizden alınan temiz su dereye veriliyor. - İZMİR

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Tunç Soyer, Körfez, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Soyer'den Manda Çayı mesajı: 'Her şey temiz bir Körfez için' - Son Dakika

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