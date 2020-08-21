Başkan Soyer'den metro müjdesi - Son Dakika

Başkan Soyer'den metro müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir-Karabağlar Metrosu için zemin etüdü çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir- Karabağlar Metrosu için zemin etüdü çalışmalarına başladıklarını duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir Belediyesi ile gönüllüler ve yardımseverlerin desteğiyle kurulan Sosyal Market'in açılışına katıldı. Törende, Gaziemir'de yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Soyer, Gaziemir-Karabağlar Metrosu için zemin etüdü çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Bu çalışmalar sonunda güzergahın da belli olacağını hatırlatan Başkan Soyer, bunun bir kaç ay sonra geniş katılımlı bir toplantıyla Gaziemirlilere açıklanacağını belirtti. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:18

Kaynak: İHA

Son Dakika

Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum

Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında

Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesinin ardından MHP'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek

Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti

Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır

Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu

Son Dakika: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik

Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir

Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor

Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü

Koronavirüs için şok iddia! Doğumlarda sıkıntı oluşabilir