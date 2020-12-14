Başkan Soyer'den önemli açıklama: "Barajlarda seviye biraz yükseldi; ama tehlike geçmedi" - Son Dakika

Başkan Soyer'den önemli açıklama: "Barajlarda seviye biraz yükseldi; ama tehlike geçmedi"

14.12.2020 13:40
Başkan Soyer'den önemli açıklama:

İzmir'de, aylardır süren kuraklığın ardından son dört günde meydana gelen aşırı yağışlar kentin bazı ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

İzmir'de, aylardır süren kuraklığın ardından son dört günde meydana gelen aşırı yağışlar kentin bazı ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre dört gün içinde metrekareye düşen 194.6 kilogram yağışla, aralık ayının ortalaması aşıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, barajlardaki yükselişin hala yeterli seviyede olmadığını belirterek, "Susuzluk tehdidi, birkaç günlük yağışla ortadan kalkacak bir durum değil. Suyumuzu mutlaka bilinçli ve tasarruflu kullanmak zorundayız" dedi.

İzmir'de, son dört gündür etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyesini bir miktar yükseltse de, uzun döneme yayılan kuraklığın etkilerini azaltmaya yetmedi. İzmir Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İzmir'de 10 Aralık akşam saatlerinde başlayan ve 14 Aralık'a kadar ara ara devam eden şiddetli yağışta Urla Uzunkuyu Orman Sahası'na 316.6, Karabağlar Kavacık Köyü Bölgesine 246.2, Balçova'ya 230, Güzelyalı'ya 194.6, Seferihsar'a 191.6, Narlıdere'ye 190.2, Urla ilçe merkezine 181.5, Bergama İncecikler Orman Sahası'na 188.9, Menderes Çileme Mahallesi'ne 180.4, Karaburun'a 177.3, Gaziemir Adnan Menderes Hava Limanı Bölgesi'ne 171.2 kg yağış düştü. Son 24 saatte Urla Uzunkuyu Orman Sahası'na düşen yağış miktarı ise 147 kilogram oldu. İzmir'de uzun yıllar aralık ayı yağış ortalaması (1938 – 2019) 144.3 kilogram olmasına karşın, bu yıl Aralık ayının sadece 14 gününde metrekareye 202.3 kilogram yağış düştü. Son dört günde metrekareye düşen yağış miktarı ise 194.6 kilogram oldu. Meteoroloji uzmanları, bugün hariç hafta sonuna kadar kent merkezinde yağış beklenmediğini bildirdi.

İzmir'de aralık ayı yağış ortalamasının bazı bölgelerde sadece bir günde aşılması olumsuzlukları da beraberinde getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ekipleri, yüzlerce noktada kesintisiz çalışarak yaşamı normale döndürmeye çalıştı.

Bir aylık yağmur bazı bölgelere bir günde yağdı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurak dönemlerin ardından aşırı yağışlar görülmesinin iklim değişikliğinin bir yansıması olduğunu belirterek, "Bir aylık bir sürece yayılması gereken yağmur çok kısa sürede düştü. Bu durum ne yazık ki dört gözle beklediğimiz yağışların afete dönüşmesine neden oluyor. Maalesef Menderes ilçemizde acı bir olay yaşandı. Suya kapılan bir otomobilde iki yurttaşımızın yaşamını yitirdiği haberini büyük bir üzüntüyle aldık" dedi.

Son yağışların ardından Tahtalı Barajı'na yaklaşık 7 milyon metreküp su geldiğini Tahtalı'daki seviyenin 50 cm kadar yükseldiğini ifade eden Başkan Soyer, "İzmir'in bir aylık tüketimine karşılık gelecek miktarda bir su 4 günlük yağışla kazanılmış oldu; ancak kısa dönemdeki aşırı yağışlar aldatıcı olmamalı. Kentimizin can damarı Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı sadece yüzde 2 oranında arttı. Susuzluk tehdidi, birkaç günlük yağışla ortadan kalkacak bir durum değil. Suyumuzu mutlaka bilinçli ve tasarruflu kullanmak zorundayız" dedi.

Başkan Tunç Soyer, susuzlukla mücadele konusunda kısa, orta ve uzun vadeye yayılan stratejik adımlar atmaya hazırlandıklarını belirterek, "Kentimizde susuzluğa karşı alınacak tedbirler kapsamında özellikle Çeşme Kutlu Aktaş ve Tahtalı baraj havzalarının korunması büyük önem taşıyor. Bu iki havzamıza gözümüz gibi bakmak zorundayız" diye konuştu.

Öte yandan, Menderes ilçesinde, hareket halindeyken taşkın sularına kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan 2 kişinin cansız bedeni su kanalında bulunmuştu. Karşıyaka ilçesinde de denizin taşma sonucu araçlar su içerisinde kalmıştı. - İZMİR

Başkan Soyer'den önemli açıklama: Barajlarda seviye biraz yükseldi; ama tehlike geçmedi
Başkan Soyer'den önemli açıklama: Barajlarda seviye biraz yükseldi; ama tehlike geçmedi
Başkan Soyer'den önemli açıklama: Barajlarda seviye biraz yükseldi; ama tehlike geçmedi

Meteoroloji, Tunç Soyer, Aralık, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Soyer'den önemli açıklama: 'Barajlarda seviye biraz yükseldi; ama tehlike geçmedi' - Son Dakika


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