Başkan Soyer, depremle ilgili son bilgileri paylaştı: "Toplamda 11 bin 168 aile evlerinden oldu" - Son Dakika

Başkan Soyer, depremle ilgili son bilgileri paylaştı: "Toplamda 11 bin 168 aile evlerinden oldu"

14.11.2020 13:22
Başkan Soyer, depremle ilgili son bilgileri paylaştı:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından gelinen son durumu paylaşarak, "Şu an itibariyle 4 bin 239 yıkılmış veya yıkılacak ağır hasarlı, 6 bin 929 orta hasarlı bağımsız birim var. Toplamda 11 bin 168 aile evlerinden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından gelinen son durumu paylaşarak, "Şu an itibariyle 4 bin 239 yıkılmış veya yıkılacak ağır hasarlı, 6 bin 929 orta hasarlı bağımsız birim var. Toplamda 11 bin 168 aile evlerinden oldu. Şuan yaklaşık 6 bin kişi, 2 bin 600 civarında çadırda yaşıyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı ve yine yüzlerce kişinin evsiz kaldığı büyük depremle ilgili son bilgileri paylaştı.

Yaşanan acı depremin üzerinden 15 gün geçtiğini ifade eden Soyer, oluşan dayanışma ruhuyla yaraların hızla sarıldığını belirtti.

"Şu an itibariyle 4 bin 239 yıkılmış veya yıkılacak ağır hasarlı, 6 bin 929 orta hasarlı bağımsız birim var" diyen Başkan Soyer, "Toplamda 11 bin 168 aile evlerinden oldu. Şuan yaklaşık 6 bin kişi, 2 bin 600 civarında çadırda yaşıyor. Her geçen gün çadırda yaşayan insan sayısı azalıyor. Önümüzdeki günlerde daha da azalacak; ama bizim ağır ve orta hasarlı ev sahibi 11 bin 168 aileye kış iyice bastırmadan bir yuva bulmamız gerekiyor" dedi.

Tunç Soyer, depremden sonra başlatılan "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası kapsamında toplanan yardımlarla depremzedelere kira desteğinin hesaplara yatmaya başladığını hatırlattı. Soyer, "Bir Kira Bir Yuva kampanyasından ağır hasarlı evler için 5 aylık kira desteği olarak 10'ar bin lirayı hesaplarına aktarıyoruz. Şuana kadar taahhüt edilen rakam 35 milyon 579 bin liraya ulaştı. Bu rakam evi ağır hasarlı 3 bin 559 yurttaşımızın 5 aylık kirasını karşılıyor. Kademeli olarak Uzundere'de 224, Gaziemir'de 58 belediye konutunu, 5 yıldızlı otel binasının 380 odasını tahsis ediyoruz. 204 yurttaşımız da Bir Kira Bir Yuva aracılığıyla evlerini depremzedelere açtı. Böylece evi ağır hasarlı ve yıkılmış 4 bin 239 vatandaşımıza çare üretmiş olduk. Evi orta hasarlı 6 bin 929 yurttaşımızın hesabına da 5'er bin lira yatıracağız. Bunun için belediye bütçesinden 30 milyon lira aktarıyoruz. Bu da 5'er bin liradan 6 bin vatandaşımız demek. Böylece yurttaşlarımızın desteği, belediyemizin olanaklarıyla ağır ve orta hasarlı ev sahibi 11 bin 168 aileye ulaşacağımız anlamına geliyor. Bu arada Bir Kira Bir Yuva kampanyasının devam ettiğini, buradan gelecek tüm paranın doğrudan depremzedelere gideceğini de bir kez daha hatırlatıyorum" şeklinde konuştu.

Soyer, şöyle devam etti:

"Depremzedelerin günlük gıda, giyim, yaşamsal ihtiyaçları da eksiksiz karşılanıyor. 2021 bütçesinde tüm meclis üyelerinin desteğiyle 200 milyon lirayı deprem için ilgili birimlere tahsis edeceğiz. Bu kaynakla hem yapı stoğunun envanterini çıkaracağız hem kuracağımız yapı laboratuvarının finansmanını sağlayacağız. Çok acı bir olay yaşadık. Siyasi kutuplaşmaya, gerilime rağmen, güzel yurdumuzda hala vicdanlı insanların çoğunlukta olduğunu da bir kez daha gördük. Bu muazzam dayanışma sayesinde geleceğe umutla bakıyoruz. Güzel günlere birlikte ulaşacağız."

-İHA-

Başkan Soyer, depremle ilgili son bilgileri paylaştı: Toplamda 11 bin 168 aile evlerinden oldu

Tunç Soyer, Medya, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Soyer, depremle ilgili son bilgileri paylaştı: 'Toplamda 11 bin 168 aile evlerinden oldu' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü sunucu Cansın Helvacı, koronavirüse yakalandı Fenerbahçe Öznur Kablo'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 18'e yükseldi MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti Bebeklerinin cinsiyetini Atakule'ye pembe renk yansıtarak duyuran çift 'Pes' dedirtti Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti         
13:36
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı 'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı         
12:39
Polisin intihar etmek için balkona çıkan kadını kurtardığı anlar kamerada Polisin intihar etmek için balkona çıkan kadını kurtardığı anlar kamerada         
11:49
Beyin ameliyatı olmuş çocuğa akıl almaz işkence! Son vicdansızlığını da kameraya aldırdı Beyin ameliyatı olmuş çocuğa akıl almaz işkence! Son vicdansızlığını da kameraya aldırdı         
10:26
Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı         
10:01
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı         
07:17
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı         
23:04
Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi         
22:35
Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım         
22:17
Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?         
20:45
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 13:51:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Soyer, depremle ilgili son bilgileri paylaştı: "Toplamda 11 bin 168 aile evlerinden oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei