Başkan Soyer, depremzedeler için yapılacakları anlattı - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen depremin ardından başlatılan 'Bir kira bir yuva' kampanyasının 10 milyon 180 bin liraya ulaştığını ve bu sayede bin 100 ailenin 5 aylık kirasının karşılanacağını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hilton'da 380 oda, Uzundere'de 224 konutu ve Gaziemir'de 58 konutu Büyükşehir olarak depremzedeler için hizmete alacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yapılan çalışmalarla ilgili yeni bilgiler verdi. Başkan Soyer, "Kalbimiz 5 gün boyunca hep enkazdan kurtarılacak tek bir canını umudu ile çarptı. 114 vefatımız var. Yaşadığımız zor günleri el birliği ile atlatacağız. Arama kurtarma çalışmaları bitti ama evleri yıkılan Vatandaşlarımızın yaşamlarını sağlıklı şekilde sürdürmek için olağanüstü çaba sarf ediyoruz" diyerek deprem süresi boyunca yapılan destekleri rakamları ile sıraladı. 8 bin 500 personel ile sahada hizmet verdiklerini kaydeden Başkan Soyer, 786'sı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, bin 200 civarı da AFAD tarafından hazırlanan çadırlarda vatandaşların yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti. Bu sabah erken saatlerde enkaz alanlarını ve çadır alanlarını gezdiğini ifade eden Başkan Soyer, "Olağanüstü büyük bir hizmet var. Çadırlarda yaşayanların ihtiyaçlarını giderecek her türlü hazırlık yapılmış durumda. Bütün bu desteği veren Türkiye'nin her yerinden gelen belediye, STK, demokratik kitle örgütlerine destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

'BİR KİRA BİR YUVA' KAMPANYASI 10 MİLYON 180 BİN LİRAYA ULAŞTI

Halkın Bakkalı üzerinden hazırlanan erzak paket tutarının 13 milyona yaklaştığını dile getiren Başkan Soyer şu bilgileri verdi: "340 ayrı noktadan dünyanın her yerinden destek alıyoruz. Dün açıklanan 'Bir kira bir yuva' kampanyası şu an 10 milyon 180 bin liraya ulaşmış durumda. Bu ne demek; bin 100 aile demek. Bin 100 hanenin 5 aylık kirasını ödeyecek noktaya gelmiş durumdayız. Muazzam bir katılım var. Hiçbirimiz bu kadar büyük rakamın taahhüt edileceğini düşünmemiştik. Dayanışma duygusu için herkese teşekkür editörüz. Bu sabah Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la yaptığımız toplantıda ağır hasar olan, yıkım kararı alınan ve yıkılmış olan 3 bin 680 hane var. Yani 3 bin 680 ailenin evi yok. Hedefimiz 3 bin 680 haneye dairdir. 4 mahallede çok büyük tahribat oldu. Adalet, Bayraklı, Mansuroğlu ve Manavkuyu'da ağır hasarlar var. Burada hasar tespit çalışmaları yüzde 97 tamamlandı. Yani bu rakam en fazla 4 bine ulaşır. Hedefimiz 4 bin ailedir."

BÜYÜKŞEHİR'DEN 662 KONUT VE OTEL ODASI

Bin 100 aileye verilecek desteğin yanı sıra bu rakamın üzerine 662 haneyi de Büyükşehir olanakları ile sağlayacaklarını belirten Başkan Soyer, "Hilton adıyla bilinen 5 yıldızlı binada Büyükşehir'in yüzde 23,5 hissesi vardı. Büyük hissedar ile görüştük. Yarından itibaren 380 odanın tamamını an az 3 ay vatandaşların kullanımına açıyoruz. Uzundere'de 4 blok var. Her birinde 56 daire var. 56 daireyi yarın açabilecek durumdayız. 3 ayrı bloktaki eksikliklerin giderilmesi birkaç gün alacak. 224 konutu da bu 380'in üzerine ilave edebiliriz. Gaziemir eski semt terminali alanında 25 metrekarelik 58 yaşam alanını depremzedeler için kullanacağız" sözlerine yer verdi.

DEPREMZEDELERİN İSİMLERİNİ İSTEDİ

En az bin 100 aile için 5 aylık kira bedelini garanti altına aldıklarını, 662 konut ve otel odasını vatandaşın emrinde kullanacak durumda olduklarını aktaran Başkan Soyer, "Bakanlık ve AFAD'dan rica ediyoruz; depremzedelerin isimleri verirlerse yerleştirmeye başlayacağız. Uzundere konutlarındaki 224 konutumuzun çamaşır makinesi, buzdolabı, ocak, fırın, karyola ve yatak ihtiyaçlarını da biz temin edeceğiz. Biz bin 762 hane için yarından itibaren bu imkanları devreye sokacak durumdayız. Hedefimiz 2 bin 900 çadırda hayatını devam ettiren vatandaşların tamamını çadırlardan kurtarıp başlarını sokacakları yuva ile buluşturmak. Zamana karşı yarışımız var. Yağmur başlamadan, kış bastırmadan bunu yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"4 BİN HANENİN KARŞILIĞINI BULMAK ZORUNDAYIZ"

Destek paralarını Büyükşehir olarak almadıklarını söyleyen Başkan Soyer, "'Toplanan paralara el konacak mı?' deniyor. Biz parayı Büyükşehir olarak almıyoruz. Biz gücü olanla ihtiyacı olanı buluşturuyoruz. Ortada el konacak bir para yok. Ayrıca vatandaşlarımız Uzundere konutları, Hilton konusunda depreme karşı hiçbir zafiyet taşımadıklarından emin olabilirler. Güven içinde bu alanlara taşınabilirler. Uzundere ve Gaziemir'deki konutlarla ilgili 1 yıl hiçbir kira bedeli alınmaksızın vatandaşlarımızın konutları kullanmalarına rıza göstereceğiz. Biz şu andaki akut ihtiyaçları çözmek için bu girişimde bulunuyoruz. Bu kampanyayı büyütmekten başka çaremiz yok. En hızlı şekilde bugün ağır hasarlı, yıkılmış, yıkılması gereken 4 bin hanenin karşılığını bulmak zorundayız. Tüm milletvekillerine çağrıda bulunuyorum; her biri en az bir haneye sahip çıksın. Sesimizin çıktığı neresi varsa kış yaklaşırken vatandaşlarımızı çadırda bırakmamalıyız. Herkes nasıl bugüne kadar gönüllülük gösterdiyse şimdi de onların gönüllülüğüne ihtiyacımız var.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri - Ali Gözeten/İHA)