Başkan Soyer domates hasadı yaptı - Son Dakika

Başkan Soyer domates hasadı yaptı

Başkan Soyer domates hasadı yaptı -Bölgede hem kurutma hem de salça tesisi açılacak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kınık'ta üreticilerle birlikte domates hasadı yaptı.

Başkan Soyer domates hasadı yaptı

-Bölgede hem kurutma hem de salça tesisi açılacak

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kınık'ta üreticilerle birlikte domates hasadı yaptı. Geleneksel yöntemlerle toplanarak güneş altında kurutulan domates tarlasını da inceleyen Soyer, burada hem kurutma tesisi hem salça tesisi yapmayı düşündüklerini belirterek, "Böylece üreticinin verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kınık'ın Yayakent Mahallesi'nde, S.S. Yayakent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarına ait yaklaşık 20 dönüm alan üzerinde domates hasadı ve kurutması yapan üreticileri ziyaret etti. Kentte tarımın gelişmesi, küçük üreticinin desteklenmesi için "Başka bir tarım mümkün" sloganıyla hareket eden Tunç Soyer, burada işçilerle birlikte domates hasadına katıldı. Soyer, bölgede hem kurutma tesisi hem salça tesisi yapmayı düşündüklerini belirterek, "Böylece üreticinin verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayacağız" diye konuştu.

"Bölge çok bereketli topraklara sahip"

Domates hasadının ardından yaklaşık 80 işçi tarafından geleneksel yöntemlerle tek tek kesilerek güneş altında kurumaya bırakılan domates tarlasını ziyaret eden Başkan Soyer, üreticilerin sorunlarını yerinde dinledi. Üreticiyi dinledikten sonra açıklama yapan Başkan Soyer, zaman zaman çıkan hastalıklara rağmen bölgenin çok bereketli topraklara sahip olduğunu gördüklerini söyledi. Bütün meselenin bu ürünü üretenlerin, alın terinin karşılığını almasını sağlamak olduğunu belirten Soyer, kendilerinin de önceliğinin bu olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Bu da ürünlerin katma değerini yükselterek, pazarlama kabiliyetini artırarak, daha iyi pazarlayarak, katma değeri yükselterek olur. Üreticilerin emeklerinin karşılığını almasına imkan vermek lazım. Yapmak istediğimiz şey bu. Bunu yapmak için de kooperatif bünyesindeki üreticimizin sayısını çoğaltmak, birbirleriyle daha güçlü bir dayanışma içerisinde olmalarını sağlamaya çalışıyoruz."

"Üreticinin yüzünü güldüreceğiz"

Kınık ve Dikili'nin çok bereketli topraklara sahip olduğuna değinen Tunç Soyer, "Bu topraklarda üreticinin ürettiğinin karşılığını alması lazım. Bütün derdimiz bu. Bunun mümkün olduğunu biliyoruz. Eğer doğru ambalaj yapabilirsek, iyi örgütlenebilirsek, iyi pazar araştırması yapabilirsek, girdi maliyetlerini aşağı çekecek ama aynı zamanda pazarlama fiyatlarını yukarı çekecek çalışmalar yapabilirsek bunlar mümkün. O nedenle bu makus talihi yeneceğiz ve mutlaka üreticinin durumunu iyileştireceğiz. Üreticinin yüzünü güldüreceğiz" sözlerine yer verdi.

"Hem kurutma hem de salça tesisi yapmayı planlıyoruz"

Bölgeye yönelik bir takım çalışmalar yapmayı planladıklarını da açıklayan Soyer, "Burada hem kurutma tesisi hem salça tesisi yapmayı düşünüyoruz. Kınık, Dikili, Bergama belediyelerimizle ortak alan bulacağız. Ondan sonra da ortak yatırım planı yapacağız. Mutlaka yapmamız lazım. Üreticiyi sadece özel sektörün eline bırakmamalıyız. Böylece hem fiyatın daha düzgün şekilde regüle olmasını sağlamak istiyoruz hem de üreticinin emeğinin karşılığını almasını, cebine daha çok para girmesini sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardından Yayakent Sebze Meyve Halini ziyaret eden Soyer, burada da üreticiler tarafından coşkuyla karşılandı. Başkan Tunç Soyer, bir süre burada köylülerle sohbet ettikten sonra Kınık'tan ayrıldı. Kınık'taki programa ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, S.S Köy-Koop. Başkanı Neptün Soyer, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'in eşi Hülya Doğruer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, CHP Bergama İlçe Başkanı Ecevit Canbaz, S.S. Yayakent Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Nevzat Ateş, S.S. Karadere Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Hüseyin Daşcı, S.S. Kınık Merkez Tarımsal Kooperatif Başkanı Mehmet Güler, S.S. Çamavlu Tarımsal Kooperatif Başkanı Mustafa Kocataş, S.S. Karaveliler Tarımsal Kalkınma Kooperatif Baş kanı Ferudun Gürkaya, S.S. Örenli Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Arif Yılmaz, S.S. Hisarköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Çakı ve çevredeki köylerden çok sayıda üretici de katıldı.

Başkan Soyer domates hasadı yaptı

Tunç Soyer, İzmir, Kınık, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 17:26

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Soyer domates hasadı yaptı - Son Dakika
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