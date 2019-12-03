Başkan Soyer'e engelli meclis üyesi vekalet etti

İZMİR'de, bedensel engelli meclis üyesi AK Parti'li Ahmet Uğur Baran, Dünya Engelliler Günü'nde, şehir dışına çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'e vekalet etti. Baran, bu uygulamanın Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehir dışına çıkarken koltuğunu, belediyenin ilk ve tek engelli meclis üyesi AK Parti'li Ahmet Uğur Baran'a bıraktı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, İzmir ve Türkiye'de tüm engellileri temsil ettiğini belirten Baran, "Bu farkındalık, bu adım bizim için çok kıymetli. Tunç Başkan da bu adımı attı ve bu, Türkiye genelinde ilk oldu. İzmir'in arterlerinde engelliler için çok büyük sorunlar yok ancak arka sokaklarda ciddi problemler var. Kaldırımların dar olması, kaldırım işgalleri can yakıyor. Bu bir kurumdan ya da bir kişiden kaynaklanmıyor. Bu toplumsal farkındalığın geç oluşmasından kaynaklanıyor. Örneğin; bir kafeteryanın tuvaletinde 'engelli kadın', 'engelli erkek' ayrımı yok; ancak karamsar değilim. Bunları el birliğiyle çözeceğiz" diye konuştu. Belediye Meclisi'nde Engelsiz İzmir Komisyonu'na da başkanlık eden Ahmet Uğur Baran, komisyon olarak en son ESHOT'un otobüslerinin tüm engel gruplarına uygun olup olmadığıyla ilgili çalışma yapılması için önerge sunduklarını söyledi. Baran, "ESHOT'taki bürokrat arkadaşlarla ciddi toplantılar yaptık. Uygulama yöntemini karara bağladık ve karar Meclis'ten oy birliği ile geçti. Bu kararın ESHOT bütçesinde de yerini aldığını gördük ve çok mutlu olduk" dedi.