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Başkan Soyer'e Erzurum'da Yoğun İlgi - Son Dakika

Başkan Soyer'e Erzurum'da Yoğun İlgi

11.06.2021 20:22
Başkan Soyer'e Erzurum'da Yoğun İlgi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kardeş şehir Ardahan'a verdiği desteği artırmak ve işbirliğini geliştirmek için düzenlediği program öncesinde Erzurum'a gitti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kardeş şehir Ardahan'a verdiği desteği artırmak ve işbirliğini geliştirmek için düzenlediği program öncesinde Erzurum'a gitti. Erzurum'da Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz ve CHP Kadın Kolları İl Başkanı Aycanur Uygun tarafından havaalanında karşılanan Başkan Soyer, kentteki esnafı ziyaret etti. Yurttaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Soyer, misafirperverliklerinden dolayı Erzurumlulara teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işbirliğini geliştirmek ve kente verdiği desteği artırmak için kardeş şehir Ardahan'a düzenlediği ziyaret öncesi Erzurum'a gitti. Başkan Tunç Soyer'i Erzurum Havaalanı'nda Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz ve eşi Hülya Oğuz'un yanı sıra CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Aycanur Uygun, CHP'li ilçe başkanları çiçekle karşıladı. Başkan Soyer, Erzurum'da esnafı ziyaret etti. Koronavirüs salgınıyla birlikte derinleşen ekonomik krizden ciddi şekilde etkilendiklerini belirten esnaf, Soyer'e yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Başkan Soyer de esnafa umutlu olmalarını, zor günleri aşacaklarını söyleyerek moral verdi.

Tunç Soyer, Erzurum'un önemli tarihi simgelerinden olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen Yakutiye Medresesi'ni de gezdi. Soyer, ardından CHP Erzurum İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Bülent Oğuz ve il yönetiminden kentteki gelişmelere yönelik bilgi aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, Doğu Anadolu turunda CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe de eşlik ediyor.

Başkan Soyer'e Erzurum'da Yoğun İlgi

Tunç Soyer, Ardahan, Erzurum, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Soyer'e Erzurum'da Yoğun İlgi - Son Dakika


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