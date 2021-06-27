Başkan Soyer'e Rotary Meslek Hizmet Ödülü - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim'de İzmir'i sarsan deprem sonrası yaptığı hizmetler nedeniyle "Rotary Meslek Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

Uluslararası Rotary 2440 Bölge Federasyonu'nun 2020- 2021 Dönemi Bölge Konferansı, Mövenpick Hotel'de düzenlendi. Konferansta her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek ahlak standartları ile topluma değerli katkıları olan kişilere "Meslek Hizmet Ödülü" takdim edildi. İzmir depremi ve ardından yaşanan sel felaketinde göstermiş olduğu liderlik özelliği ve Rotary bölge federasyonunun küresel projelerine verdiği destek nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e "meslek hizmet" ödülü verildi.

Soyer: "Bu ödül benim için çok değerli"

Ödül törenine çevrim içi katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de güçlendirmek istedikleri dayanışma duygusunu öne çıkaran bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Soyer, "Farklı mesleklerden yüce gönüllü insanların bir araya geldiği dünyanın en büyük gönüllü örgütü olan Rotary tarafından verilen bu ödül ve ödülün içeriği benim için çok değerli. Pandemi, deprem, arkasından yaşadığımız tsunami, sel felaketi bize ancak el ele verirsek, dayanışma içinde olursak kentimizi dirençli hale getireceğimizi gösterdi. Biz İzmir'de dayanışma duygusunu güçlendirmek istiyoruz. Bu yüzden bu ödül çok kıymetli. Önümüzdeki dönemlerde de birlikte güzel projeler hayata geçireceğiz" dedi.

Başkan Soyer'e teşekkür

Uluslararası Rotary 2440 Bölge 2020 - 2021 Dönemi Bölge Federasyonu Başkanı Ertan Soydan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer'e 30 Ekim depremi sonrası sahada oluşturdukları 100 çadırlık Rotary çalışma alanına verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Deprem sonrası yaptıkları küresel projelere, Çiğli Belediyesi ile başlattıkları tam donanımlı ambulans projesine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin proje partneri olarak katıldığının altını çizen Soydan, "Rotary bir liderlik kuruluşudur. Deprem ardından sel felaketinde ekiplerinize yaptığınız mükemmel liderlik sebebiyle size teşekkür ediyoruz" dedi. Prof. Dr. Ali Nesin, Prof. Dr. Kayıhan Pala ile Agehan Manav da ödül töreninde başarılı çalışmaları nedeniyle meslek hizmet ödülü alan isimler oldu.