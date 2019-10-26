Son Dakika Haberleri: Başkan Soyer Ege Belediyeler Birliği'nin önemini vurguladı
Son Dakika Güncel Başkan Soyer Ege Belediyeler Birliği'nin önemini vurguladı

Başkan Soyer Ege Belediyeler Birliği'nin önemini vurguladı

1 saat önce

Ege Belediyeler Birliği Meclis toplantısı, Birlik Başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında düzenlendi.

Başkan Soyer Ege Belediyeler Birliği'nin önemini vurguladı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen Ege Belediyeler Birliği Ekim ayı olağan toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir asla tek başına İzmir olmamıştır, yaklaşık 40 bin kilometrekarelik bir alan 10 milyonluk nüfusu içinde taşıyan bir coğrafi bütündür. O bütünün temsilcileri de sizlersiniz. Ben bu meclisin büyük hedefler koyarak çok daha fazla iş yapabileceğine inanıyorum. Bu birlikteliğimiz tüm Ege'ye mal olmuş ve Ege'den neşet eden bir kaynağın kökü olduğunu düşünüyorum. Temsil ettiğimiz coğrafi alanın bütünselliği ve büyüklüğü göz önünde bulundurularak yeni çalışma döneminde yeni hedefler, yeni vizyon ve yeni bir perspektif koyacağımıza inanıyorum. El ele verir birlikte çalışır, birlikte kafa yorarsak Ege için hepimiz in arkasından koşacağı yeni bir perspektif koyabilirsek buradaki mevcudiyetimiz daha anlamlı olacaktır" şeklinde konuştu.

Meclis toplantısında, Ege Belediyeler Birliği'nin 2020 yılı ödeneğinin 1 milyon 200 bin lira olması kararlaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:17 Kaynak: Bültenler
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