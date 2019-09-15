Son Dakika Haberleri: Başkan Soyer fuar'da İzmir turu attı
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Başkan Soyer fuar'da İzmir turu attı

35 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dün akşamki fuar ziyaretinde İzmir'in ilçe belediyelerini ve sponsor firmaların stantlarını ziyaret etti.

Başkan Soyer fuar'da İzmir turu attı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dün akşamki fuar ziyaretinde İzmir'in ilçe belediyelerini ve sponsor firmaların stantlarını ziyaret etti.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 88. İzmir Enternasyonel Fuar'ını bir kez daha ziyaret ederek, ilçe belediyelerinin stantlarını dolaştı. İzmir'in ilçelerinin fuardaki stantlarını ziyaret eden Başkan Soyer'i belediye başkanları karşıladı. Bayraklı Belediyesinin standında fuarın onur illerinden Kahramanmaraş'ın belediye başkanı Hayrettin Güngör ile de sohbet etti. Bazı ilçelerin stantlarında çocuklar dans gösterisi sergiledi.


Vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Tunç Soyer, fotoğraf taleplerini geri çevirmedi ve İzmirlilerle sohbet etti. Bir sanatçı, Başkan Soyer'e üzerinde "Aşk ile İzmir" yazan bir karikatürünü hediye etti. İlçelerden sonra fuarın onur illerinden İstanbul'un standını, ve Fuar Asayiş Ekipleri Amirliğini de ziyaret eden Başkan Soyer, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın sponsorlarına da uğradı. - İZMİR

Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
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