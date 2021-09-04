Başkan Soyer İEF'yi ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün kapılarını 90'ıncı kez açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nı (İEF) gezdi. Başkan Soyer, fuarı ziyaret eden yurttaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bu yıl 90'ıncısı düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) büyük ilgi görüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de fuarda stantları dolaşarak ziyaretçilerle bir araya geldi. Etkinlikleri izleyen Soyer'e İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu da eşlik etti. Başkan Soyer, ziyaret ettiği bir stantta künefe dağıttı.

Fuar 12 Eylül tarihine kadar konserler, tiyatro, sinema gösterimleri, spor ve eğlenceli etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.