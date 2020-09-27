Başkan Soyer, ilçe belediye başkanları ile toplantılara başladı - Son Dakika

Başkan Soyer, ilçe belediye başkanları ile toplantılara başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler arasındaki koordinasyonu sağlamak, vatandaşların sorunlarına hızla çözüm üretmek için belediye başkanları ile toplantılara başladı.

Başkan Soyer, ilçe belediye başkanları ile toplantılara başladı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler arasındaki koordinasyonu sağlamak, vatandaşların sorunlarına hızla çözüm üretmek için belediye başkanları ile toplantılara başladı. 10 ilçe belediyesinin projelerini dinleyen Soyer, kentin yukarı mahallelerinde vatandaşların ihtiyaçlarına hızla cevap verecek acil çözüm ekiplerinin kısa sürede çalışmaya başlayacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 ilçede hizmet sürelerinin 500 gününü tamamlayan ilçe belediye başkanları ile koordinasyon toplantılarına başladı. İlçe belediye başkanlarının bugüne kadar kendi ilçelerinde gerçekleştirdiği yatırımların, devam eden projelerin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirmek istedikleri projelerin ele alınarak yol haritasının oluşturulduğu toplantıların ilkine; Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve Kiraz Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hancı katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları ve belediye bürokratları da hazır bulundu.

Başkandan dört önemli uyarı

Belediye başkanlarını tek tek dinleyen ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde yapmayı planladığı çalışmaları aktaran Başkan Soyer, ilçe belediye başkanlarından dört konuya çok önem vermelerini istedi. İlçe belediyelerinin bütçelerinin hazırlandığı bu dönemde, vatandaşları zora sokan, ilçe belediyeleri tarafından belirlenen ve yasa gereği su faturaları içinde tahsil edilen katı atık bedellerinin düşük tutulmasını isteyen Soyer, "Yurttaşlarımız pandemi nedeniyle zor durumda. Sizlerden biraz daha kemer sıkarak yurttaşlarımızı bu konuda rahatlatmanızı istiyorum. İkinci bir konu ise temizlik. Çöpler toplanmadığında ve kirlilik olduğunda yapılan başarılı uygulamalar, iyi çalışmalar yurttaşların gözünde önemini kaybediyor. Diğer bir konu ise sokak hayvanların bakımı. Sizlerin oluşturacağı bir ekip tarafından sokak hayvanları bize getirilirse biz onların bakımını, kısırlaştırmasını yaparak bu noktada yoğun olarak gelen şikayetlere son vermiş olacağız. Son olarak da sizlerden hemşehrilerimizden HİM üzerinden gelen taleplere mutlaka dönüş yapmanızı rica ediyorum. Hemşehrilerimiz bizim onlara değer verdiğimizi görmek istiyor" dedi.

Acil çözüm ekipleri geliyor

Özellikle yukarı mahallelerin ihtiyaçlarına kısa sürede cevap vermek için acil çözüm ekipleri oluşturduklarını söyleyen Soyer, "Arkadaşlarımız mahallelerde sosyolojik araştırmalara başladı. Talepleri, beklentileri öğreniyoruz. Acil çözüm ekiplerimiz direkt Genel Sekreterimize bağlı olarak İZBETON Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda çalışmalarını sürdürecek. İlçe belediyesinin görevlendireceği başkan yardımcısı veya yetkilinin katılımı ile ekiplerimiz bir mahalleye girerek ihtiyaçları kısa sürede tamamlayacak" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, diğer ilçe belediye başkanları ile ekim ayının ilk haftasında bir araya gelecek. - İZMİR

Başkan Soyer, ilçe belediye başkanları ile toplantılara başladı
Başkan Soyer, ilçe belediye başkanları ile toplantılara başladı
Başkan Soyer, ilçe belediye başkanları ile toplantılara başladı
Başkan Soyer, ilçe belediye başkanları ile toplantılara başladı
Başkan Soyer, ilçe belediye başkanları ile toplantılara başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, 112 Acil, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Soyer, ilçe belediye başkanları ile toplantılara başladı - Son Dakika

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