Başkan Soyer, ilçe ziyaretlerine Aliağa ile devam etti - Son Dakika

Başkan Soyer, ilçe ziyaretlerine Aliağa ile devam etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, Aliağa Ticaret Odasını, ilçe kaymakamlığını, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlıklarını ve esnafı ziyaret etti.

Başkan Soyer, ilçe ziyaretlerine Aliağa ile devam etti, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, Aliağa Ticaret Odasını, ilçe kaymakamlığını, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlıklarını ve esnafı ziyaret etti. Ticaretin ve sanayinin kalbi Aliağa'nın daha da gelişmesi için gereken ne varsa yapacaklarının sözünü veren Başkan Soyer, yeni yatırımları da müjdeledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Soyer'in ilk durağı, yeni binasına taşınan İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü oldu. Burada personelle sohbet eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Soyer, ardından CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, İYİ Parti Aliağa İlçe Başkanı Yavuz Adar ve partililerle buluştu. Partilerin ilçe başkanları, Başkan Soyer'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Soyer, "Aliağa'da faydalı işler yapmak, kalıcı eserler bırakmak için uzun zamandır çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerden itibaren bunlar elle tutulur, gözle görünür hale gelecek; asfalt, sathi kaplama, dere ıslahı, paket arıtma tesisi, arıtma tesisi ile ilgili süreçlerimiz devam ediyor. Güven, zaman ve emek gerektirir. Güveni tesis eden şey sürekli, düzenli çalışma. Biz de bunu yapmaya gayret ediyoruz. Birbirimizle omuz omuza sıkı sıkıya durmak zorundayız. Bizi durduracak güç yok. Yeter ki birbirimize sahip çıkmaya devam edelim. Aliağa'daki bu birlik ve beraberliği görmek beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"Aliağa'nın önünü açmak, kapasitesini büyütmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız"

Parti ziyaretlerinin ardından Aliağa Ticaret Odasına geçen Başkan Soyer, burada Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka ve Aliağa Ticaret Odası yöneticileri ile bir araya geldi. Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, Başkan Soyer'e Aliağa bölgesinin altyapı ve planlama konularındaki sorunlarını ve ihtiyaçlarını aktardı.

Aliağa'nın sanayinin ve ticaretin kalesi olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Pandemi sürecine rağmen kapasite arttırarak ayakta kalmak büyük bir başarı. Bu yüzden çok kıymetlisiniz. Sizin sorunuz aslında muhtarın da sorunu, benim de sorunum, esnafın da sorunu. Lokomotif sizsiniz. Aliağa'nın önünü açmak, kapasitesini büyütmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Aliağa aynı zamanda turizm ve tarım ilçesi olabilir. Çok zengin bir potansiyeli var. Bunlar yokmuş gibi hayat devam ediyor. Sizin önünüzü açmalıyız ki sizinle beraber buradaki esnaf, üretici ve kadınlar güçlensin" diye konuştu.

Başkan Soyer, Aliağa Ticaret Odasının ardından ilçede iki ay önce göreve başlayan Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman'ı ziyaret etti. Soyer, bu ziyaretin ardından İstiklal Caddesi, Aşıklar Caddesi, Atatürk caddelerini gezerek esnafla sohbet etti. - İZMİR

Başkan Soyer, ilçe ziyaretlerine Aliağa ile devam etti
Başkan Soyer, ilçe ziyaretlerine Aliağa ile devam etti
Başkan Soyer, ilçe ziyaretlerine Aliağa ile devam etti
Başkan Soyer, ilçe ziyaretlerine Aliağa ile devam etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Tunç Soyer, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Soyer, ilçe ziyaretlerine Aliağa ile devam etti - Son Dakika

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