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Başkan Soyer'in Menderesli Üreticilere Verdiği Karakılçık Tohumunun İlk Hasadı Yapıldı - Son Dakika

Başkan Soyer'in Menderesli Üreticilere Verdiği Karakılçık Tohumunun İlk Hasadı Yapıldı

08.06.2021 17:24
Başkan Soyer'in Menderesli Üreticilere Verdiği Karakılçık Tohumunun İlk Hasadı Yapıldı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iklim krizinin yanı sıra yoksullukla mücadele etmek, aynı zamanda yerel tohumlarla üretimi yeniden canlandırarak köylüyü kalkındırmak için başlattığı "Başka Bir Tarım Mümkün" projesi meyvelerini vermeyi sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iklim krizinin yanı sıra yoksullukla mücadele etmek, aynı zamanda yerel tohumlarla üretimi yeniden canlandırarak köylüyü kalkındırmak için başlattığı "Başka Bir Tarım Mümkün" projesi meyvelerini vermeyi sürdürüyor. Başkan Soyer'in verdiği yerel tohumlarla Menderes'te bu yıl ilk kez ekilen karakılçık buğdayının hasadı, geniş bir katılımla yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in önce Seferihisar'da, ardından İzmir genelinde uyguladığı 'Başka Bir Tarım Mümkün' projesi, kırsal kesimde üreticinin yerel tohum ekerek toprağıyla barışmasını sağlıyor. Proje kapsamında ilk kez bu yıl Menderes'te Başkan Tunç Soyer tarafından çiftçilere verilen karakılçık buğdayının hasadı yapıldı. Develi köyündeki hasada Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile eşi Aslı Kayalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanı Ali Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Menderes Yerel Hizmetler Şube Koordinatörü Şakir Duman, Değirmendere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aykut Dikmen ile Değirmendere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinden Ahmet Kuşçu, Mehmet Ceviz, Mehmet Candan, Mehmet Yüce, Aygün Üzümcü, Hakan Eğin, Menderes Develi Köyü Muhtarı Yaşar Garip, Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, Küner Köyü Muhtarı Harun İbişaydın, Değirmendere Mahalle Muhtarı Hüseyin Yıkar, Dereköy Mahalle Muhtarı İbrahim Tombul, Tekeli Fevziçakmak Mahalle Muhtarı Tezcan Akınsu, Görece Hürriyet Mahalle Muhtarı Filiz Şanşlı, Sancaklı Mahalle Muhtarı Osman Uysal ile çok sayıda yurttaş katıldı.

"Yerel tohum ekim alanlarının artması lazım"

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçede ilk kez karakılçık buğdayı hasadı yaptıklarını belirterek, bunun bölge açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Karakılçık ekim alanlarını her yıl daha da çoğaltmayı planladıklarını ifade eden Mustafa Kayalar, şunları söyledi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 6 köylümüze karakılçık buğdayı vermiştik. Üreticilerimiz tarlalarına ekti. Bu sayı gelecek yıl 26'ya, diğer yıllarda da yüzlerce kişiye ulaşacak. Yerel tohumlarımız çok önemli. Yerel tohum ekiminin artması lazım. Yeniden yerel tohumlara dönmemiz lazım. İthal tohumdan vazgeçmeliyiz. Kendimiz üretip, kendimiz satmalıyız. Menderes ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanındayız, gerekli destekleri veriyoruz. "

"Üretici açısından alternatif bir gelir kaynağı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç de yerel tohum ekilmesi için üreticiye destek verdiklerini anımsattı. Meriç, "2009 yılında başlattığımız 'Başka Bir Tarım Mümkün' hareketinin en belirgin ve güçlü adımlarından biri de yerel tohumları desteklemek. Yerel tohumlar sadece arazilerin ekilmesiyle ilgili değil. Aynı zamanda üreticilerin alternatif gelir elde etmelerini sağlamak için de çok kıymetli bir adım. Bunların yanı sıra iklim değişikliği sorunu yaşanıyor. Bizim bununla da mücadele etmemiz lazım. Aksi takdirde gelecek kuşaklar ekim dikim yapılan arazileri kullanamayacaklar. İklim değişikliği ve yoksullukla mücadelede yerel tohumlar büyük öneme sahip. Köylünün ekmeğini büyütmeye yönelik kaygımız hiç bir zaman bitmeyecek. Onlar için çalışmaya, onlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Karakılçık iklim kriziyle mücadelede önemli"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Menderes Yerel Hizmetler Şube Koordinatörü Şakir Duman ise suya çok fazla ihtiyaç duymayan karakılçık buğdayı gibi tarım ürünleri yetiştirerek, iklim kriziyle mücadele edebileceklerini söyledi. Menderes Develi Köyü Muhtarı Yaşar Garip de şunları söyledi: "Bu yıl Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer'in de desteğiyle karakılçık buğdayı ektik. Umduğumuzdan daha iyi oldu. Gelecek yıl da birçok üreticimize bunu tavsiye edeceğiz. Karakılçık buğdayının ekim alanlarını genişletmeyi planlıyoruz. Bu tohum eski ve lezzetli. Verimli bir tohum. Eğer ekim alanları çoğalırsa çok iyi olur. "

Konuşmaların ardından karakılçık buğdayının hasadı yapıldı.

Başkan Soyer'in Menderesli Üreticilere Verdiği Karakılçık Tohumunun İlk Hasadı Yapıldı

Tunç Soyer, Tohum, Tarım, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Soyer'in Menderesli Üreticilere Verdiği Karakılçık Tohumunun İlk Hasadı Yapıldı - Son Dakika


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