Başkan Soyer İzmir gönüllülerini ziyaret etti - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüsle mücadele kapsamında Biz Varız dayanışmasına katılan İzmir gönüllülerini ziyaret etti. Soyer, "Bundan sonra da yine el ele, omuz omuza dayanışma içinde geleceğe yürüyeceğiz. Emin olun ki böyle aşamayacağımız hiçbir engel yok. Biz böyle güzeliz, biz böyle güçlüyüz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark 2 No'lu holde korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan Biz Varız dayanışmasına katılan gönüllü gençleri ziyaret etti. 23 Mart'tan bu yana ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda kolilerinin paketlenmesi ve dağıtımında görev alan gönüllülere teşekkür eden Başkan Soyer, "Aslında hepinizi tek tek kucaklamak istiyorum. Sizinle ne kadar gurur duyduğumu her birinize ayrı ayrı söylemek istiyorum. Korona süreci nedeniyle uzaktan kalbimi size sunabiliyorum. İyi ki varsınız. Çok zor bir dönemde sizlerin mevcudiyeti ve emeği bu süreci katlanabilir hale getirdi. Geride bıraktığınız iz bence çok uzun zaman boyunca unutulmayacak. Bundan sonra da yine el ele, omuz omuza dayanışma içinde geleceğe yürüyeceğiz. Emin olun ki böyle aşamayacağımız hiçbir engel yok. Biz böyl e güzeliz, biz böyle güçlüyüz" diye konuştu.

İzmir Kent Konseyi, 10. yılını gönüllülerle kutladı

10. yılını dayanışma gönüllüleri ile kutlamak isteyen İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ise doğum günü pastasını Başkan Soyer ve gönüllülerle birlikte kesti. Başkan Soyer, "Kent Konseyi, demokrasinin en güçlü ayaklarından biri. Biz de onun nefes alması, büyüyüp gelişmesi için her şeyi yapacağız" dedi. İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık ise "İzmir Kent Konseyinin 10. yıl dönümünde doğum günü pastasını burada keselim istedik. İzmir dayanışmasının bu güzel insanlarının ruhu, neşesi, motivasyonu Kent Konseyi'ne de yansısın, ışık olsun. Hep birlikte yürüyelim, hep birlikte büyüyelim, hep birlikte güçlü bir demokratik katılımcılık örneği oluşturalım arzusuyla buradayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varız, iyi ki varsınız" sözlerine yer verdi.

Çalışma sürüyor

23 Mart'tan bu yana dönüşümlü olarak bin 52 gönüllü gıda kolisi paketleme ve dağıtım işinde görev alıyor. Gönüllü gençler paketleme ve dağıtım işinde görev almaya devam ediyor. - İZMİR