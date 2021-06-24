Başkan Soyer: İzmir Tarımı Yerli ve Milli Bir Projedir - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 80 ülkeden 774 katılımcısı ile başlayan Agroexpo - 16. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına katıldı. İzmir Tarımı'nın önemine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, "İzmir Tarımı, dışa bağımlılığın panzehiri olan, binlerce yıldır bizleri besleyen kadim üretim havzalarını, ova ve meralarımızı korumanın anahtarıdır. Tüm sıkıntılara rağmen üretmeye devam eden köylümüzün alın terine sahip çıkan, yerli ve milli bir projedir. Bu projenin üssü ise, açılışı yarın gerçekleştireceğimiz Sasalı'daki İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi olacak" dedi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın 16'ncısı, Fuar İzmir'de başladı. 27 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek fuarın açılışına Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Kuzey Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Aryanit Hoca, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Orion Fuarcılık Genel Müdürü Fatih Tan, yurt dışından fuara gelen bürokratlar, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, katılımcılar, sektör profesyonelleri ile üreticiler katıldı.

Soyer: İzmir Tarımı dışa bağımlılığın panzehiri

İzmir'de, yaklaşık 1, 5 milyon kişinin tarım sektöründe olduğunu belirten Başkan Soyer, kuraklık ve yoksullukla mücadeleyi öncelik olarak gördüklerinin altını çizdi. İzmir'in su kaynaklarını korumanın ve kuraklıkla mücadele etmenin en temel çözümünün ürün desenini değiştirmek olduğunu açıklayan Başkan Tunç Soyer, "İzmir Tarımı'nda yoksullukla mücadele hedefi doğrultusunda ise tarımı farklı sektörlerle iç içe geçen, çok boyutlu bir sektör olarak görüyoruz. Tohum aşamasından başlayıp ürünlerin mutfağa kadar uzandığı süreci, birbirine zincirin halkaları gibi bağlı bir sistem olarak uyguluyoruz. İzmir'de uyguladığımız bu politikada; önce tarımda ürün desenini değiştiriyor, ardından o ürünün lojistiğini, işlenip markalaşmasını, satışı ve ihracatını destekliyoruz. Eğitim ve ARGE faaliyetlerini bütüncül bir strateji ile yürütüyoruz. İzmir'de çitçilere sadece alım garantisi vermekle kalmıyor, aynı zamanda satış garantisini de gündeme alıyoruz. Bu sürece, İZFAŞ'ın düzenlediği tarımsal ihracat fuarları destek oluyor. 2022'de düzenlenecek Terra Madre Anadolu, küçük üreticimizi doğrudan ihracatçı yapmak için geliştirdiğimiz uluslararası fuarlarımızın başında geliyor. İzmir Tarımı, dışa bağımlılığın panzehiri olan, binlerce yıldır bizleri besleyen kadim üretim havzalarını, ova ve meralarımızı korumanın anahtarıdır. Tüm sıkıntılara rağmen üretmeye devam eden köylümüzün alın terine sahip çıkan, yerli ve milli bir projedir. Bu projenin üssü ise, açılışı yarın gerçekleştireceğimiz Sasalı'daki İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi olacak. Merkezimizde, yoksulluk ve kuraklıkla mücadele hedefimiz doğrultusunda ürün planlaması, markalaşma ve ihracat çalışmalarımız gerçekleşecek" dedi.

Pakdemirli: Büyük güç katacak

Fuarların sektörün vitrini olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Fuarlar; yeni yöntemler, yeni fırsatlar, yeni pazarlar demektir. Özellikle İzmir'de düzenlenen AgroExpo, tarım ve hayvancılık alanında, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise 4'üncü büyük fuarıdır. Yani bu fuar, ülkemizin vitrini, sektörümüzün muazzam bir sergisidir. Tabi İzmir, tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin merkez üssü konumunda. Hayvansal üretim değerinde Türkiye'nin ikinci, toplam tarımsal üretim değerinde ise Türkiye'nin 4'üncü büyük ili. Son 3 yılda İzmir'in tarımsal üretim değeri yüzde 60 arttı. Aynı şekilde İzmir, Türkiye'de en fazla tarımsal ihracat yapan ikinci il. Son bir yılda, ihracatı yüzde 9 artışla 2, 9 milyar dolara ulaştı. Her geçen yıl, kaliteli ve marka haline gelmiş ürünlerini daha da artırarak dünya pazarlarıyla buluşturuyor. İşte Agroexpo uluslararası tarım ve hayvancılık fuarı da; yaklaşık 1 milyar dolarlık iş hacmini hedefleyen, çok sayıda ülkeden binden fazla katılımcı ve 200 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapacağı için, hem İzmir'e, hem de ülkemiz tarım ve hayvancılığına büyük güç katacaktır" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tarım ve hayvancılık ile ilgili fuarların önemine vurgu yaptı ve "Tecrübelerimizi bu tür fuarlarla tüm dünyaya kabul ettirmekteyiz" dedi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Yeniden buluşmaktan herkes gibi çok mutluyum. Fiziksel fuarların başlamasıyla İzmir Ticaret Odası olarak verdiğimiz desteklere devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Orion Fuarcılık Genel Müdürü Burak Tan ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış sonrasında Başkan Tunç Soyer ile Bakan Pakdemirli, Agroexpo'yu gezerek katılımcılarla buluştu. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi standı başta olmak üzere üreticileri ziyaret ederek bir süre sohbet etti.