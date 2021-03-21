Başkan Soyer, İzmirli sanatçılar için yeni destek paketini açıkladı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, haziran sonuna kadar büyük çaplı konser organizasyonu yapmak yerine 1,5 milyon liralık bütçeyi sanatçılar için kullanacaklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler yaşayan sanatçılara desteğini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Egemenlik Evi'nde müzik, sahne sanatları, tiyatro ve plastik sanatlar alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda kentte kültür-sanat üretiminin devam etmesi ve sanatçıların bu zor dönemde desteklenmesi için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Tunç Soyer, bu zor dönemi sanatçılarla birlikte el ele vererek atlatmak istediklerini belirterek, "Pandemi nedeniyle zor bir dönem yaşıyoruz. Bundan sonra da benzer dönemleri yaşayacağımızın endişesini taşıyoruz. Bu tablo karşısında biz yerel yönetim olarak ne yapabilir ve nasıl bir yol izleriz bunun için bir araya geldik. Mesele kültür-sanat üretiminin devam etmesidir. Bir toplumda eğer bu üretim yoksa o toplum çürür, kurur, çölleşir, çoraklaşır. Bizim temel kaygımız bu. Bu üretimin üreticileri olan sanatçıların da hayatlarını sürdürmesi lazım. Biz bu iki derdin dert olduğunu düşündüğümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" dedi.

"Gücüm neye yetiyorsa destek olacağım"

Sanatçılardan gelen dijital etkinlik, mahalle tiyatroları, gezici etkinlikler gibi önerileri dinleyip projelendirmelerini isteyen Başkan Soyer, toplantının sonunda sanatçılar için yeni destek paketini açıkladı. Soyer, "Haziran sonuna kadar büyük çaplı konser organizasyonu yapmamaya karar verdik. Oraya ayırdığımız 1,5 milyon liralık bütçeyi sanatçılar için kullanacağız. Bunu 1,5 milyonla sınırlı bırakmak istemiyoruz. Burada bir masa etrafında bir araya gelip birbirimizle el ele vermeyi başarıyoruz. Bu çok değerli. Ben sizin için buradayım, sizin adınıza buradayım. Şunu bilin ki; sonuna kadar elimden ne geliyorsa, gücüm neye yetiyorsa destek olacağım. Bu kentte kültür sanat ikliminin güçlenmesi, yayılması bizim için her şeyden daha değerli. Buna çok ihtiyacımız var. İnsanlar kültür ve sanatla nefes alıyor" şeklinde konuştu. - İZMİR