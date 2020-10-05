Başkan Soyer: "Kademeli mesai kent genelinde yaygınlaşırsa trafik sorun olmaktan çıkar" - Son Dakika

Başkan Soyer: "Kademeli mesai kent genelinde yaygınlaşırsa trafik sorun olmaktan çıkar"

İzmir'de, pandemi süreciyle artan özel araç kullanımının trafikte oluşturduğu yoğunluk, Altınyol'da ilave şerit, ücretsiz çekici ve Konak'taki kamu kurumlarında başlatılan kademeli mesai uygulamalarıyla azalıyor.

Başkan Soyer:

İzmir'de, pandemi süreciyle artan özel araç kullanımının trafikte oluşturduğu yoğunluk, Altınyol'da ilave şerit, ücretsiz çekici ve Konak'taki kamu kurumlarında başlatılan kademeli mesai uygulamalarıyla azalıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sorunlu yerlere bu tip dokunuşların olumlu sonuçlar verdiğini ifade ederek, "Kademeli mesai uygulaması kent genelinde yaygınlaşırsa trafik sorun olmaktan çıkar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, kent trafiğini hızlandırma adına sorunlu yerlerde attığı adımların olumlu sonuçlar vermeye başladığı bildirildi. Özellikle ana arterlerdeki ücretsiz çekici hizmeti ve İzmir Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Altınyol'da sabah 07.30-09.30, akşam 17.00-19.30 saatleri arasında başlatılan ilave şerit uygulaması sayesinde, trafikte gözle görülür rahatlama sağlandığı aktarıldı. İzmir Valiliğinin Konak'taki kamu kurumlarında devreye aldığı kademeli mesai uygulamasının da yoğunluğa önemli katkısının olduğunun bilgisi paylaşıldı.

Ortalama seyir hızı arttı

İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) verilerine göre, ilave şeridin açılmasıyla birlikte Anadolu Caddesi ve Altınyol'dan geçen araç sayısı bir haftada yüzde 14 artış gösterdi. Güzergahı kullanan araçların yüzde 18'i sabah; yüzde 13'ü ise akşam saatlerinde ilave şeridi tercih etti. Ortalama seyir hızlarında da artış gözlendi. Sabah trafiğinde ortalama saatte 29 km olan seyir hızı, uygulama sonrası 39 km'ye çıktı. Akşam trafiğinde ise ortalama seyir hızı 24 km'den 27 km'ye yükseldi.

Öte yandan, kent genelinde ortalama yüzde 34 olan trafik yoğunluğu, alınan diğer tedbirlerle birlikte yüzde 32'ye geriledi. Kent trafiğini 7/24 kesintisiz izleyen ve yönlendiren İZUM yetkilileri, sürücülerin, ilave şerit uygulamasını yeni yeni fark ettiğini, kullanımının her geçen gün arttığını kaydetti.

Konak trafiğine de neşter

Öte yandan UKOME'nin aldığı karar uyarınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Konak-Alsancak güzergahındaki trafiğe de neşter vuruluyor. 6 Ekim Salı gününden itibaren Cumhuriyet Bulvarı'nın Fevzi Paşa Bulvarı ile Gazi Bulvarı arasında kısmı (iki şerit) sabah 07.30-09.30 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı yönüne doğru açılacak. Böylece Konak yönünden gelen araçlar, direkt olarak Alsancak istikametine geçiş yapabilecek.

"Herkes aynı anda çıkmamalı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi süreciyle birlikte özel araç kullanımının arttığını ve trafiğe her gün ortalama 125 bin fazla taşıt çıktığını belirtti, çözüm için pek çok noktada küçük dokunuşlar yaptıklarını söyledi. En etkili çözümün, dolaşıma çıkan araç ve insan sayısını farklı saat dilimlerine yaymak olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, "Bunun yolu da kademeli mesai uygulamasını hem kamuda hem de özel sektörde yaygınlaştırmaktır" dedi.

Soyer, şöyle devam etti:

"Belediye olarak biz kademeli mesaiye geçiş yaptık. İzmir Valiliği de ilk etapta Konak'taki kamu kurumlarında uygulamayı başlattı. Bunun, kent merkezindeki tüm ilçeleri kapsamasını temenni ediyoruz. Uygulama mutlaka özel sektörde de yaygınlaşmalı. Şehrimizin tüm sivil toplum kuruluşlarından hassasiyet bekliyoruz. Bu adımların atılması trafiği 'sorun' olmaktan çıkaracağı gibi maddi manevi pek çok artı da sağlayacaktır. Örneğin toplu ulaşımı kullanım oranı artacaktır. Trafikte bekleme süreleri düşecektir. Gürültü ve hava kirliği minimize olacaktır. Yoğunluktan kaynaklanan akaryakıt israfının azalması ise hem ceplerimize hem de milli servetimize katkı sağlayacaktır." - İZMİR

Başkan Soyer: Kademeli mesai kent genelinde yaygınlaşırsa trafik sorun olmaktan çıkar
Başkan Soyer: Kademeli mesai kent genelinde yaygınlaşırsa trafik sorun olmaktan çıkar
Başkan Soyer: Kademeli mesai kent genelinde yaygınlaşırsa trafik sorun olmaktan çıkar

Konak, İzmir, Sabah, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Soyer: 'Kademeli mesai kent genelinde yaygınlaşırsa trafik sorun olmaktan çıkar' - Son Dakika

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