?Başkan Soyer: "Kentler Arasındaki Dayanışmayı Güçlendireceğiz - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Burdur ziyaretinde kentler arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekerek "İklim değişikliğiyle yaşanan kuraklık bir yana vahşi sulamaya dayanan tarım politikası nedeniyle su kaynaklarımız tükeniyor. Bu nedenle 'Başka Bir Tarım Mümkün' diyoruz. Burdur kentini de bu konuda desteklemeye hazırız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonunu aktarmak üzere gittiği Burdur'da gün boyu incelemelerde bulundu. Yanlış tarım politikaları nedeniyle gölleri kuruyan, su kaynakları azalan Burdur'da suyu çekilen İnsuyu Mağarası'nı da ziyaret eden Başkan Soyer, gördüğü manzara karşısında üzüntü duyduğunu belirtti. Soyer, CHP Burdur İl Başkanlığı ziyaretinde ise "Bu kuraklık ve yoksulluk tamamen yanlış tarım politikalarıyla ilgili. Vahşi sulama gerektiren tarım biçimleri nedeniyle kullanılabilir rezervin çok daha üstünde su tüketerek on yıllar geçmiş. İklim değişikliğiyle yaşanan kuraklık bir yana vahşi sulamaya dayanan tarım politikası nedeniyle su kaynaklarımız tükeniyor. Bu nedenle 'Başka Bir Tarım Mümkün' diyoruz. Burdur kentini de bu konuda desteklemeye hazırız" dedi.

"Bu tablo değişmek zorunda"

Bu meselenin ne sadece Burdur'un ne de sadece İzmir'in meselesi olduğunu belirten Soyer "Bu mesele Türkiye'deki yanlış tarım politikalarının bizi getirdiği noktadır. Çocukluğumuzda biz kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydik. Dünyanın tahıl ambarıydık. Ama bugün samanı ithal eder haldeyiz. Saman ithal etmeye başlayınca bir ithal döngüsüne giriyorsunuz. Bu tablo hızla değiştirilmek zorunda. Bu, kaçınılmaz bir son değil. Bu tabloyu doğru okuduğumuz için doğru çözümleri getirecek noktadayız. Bunun için de dayanışma içinde olmalıyız" dedi.

"En güzel örneği Seferihisar'da gördük"

Burdur Belediye Başkanı Ali Okun Ercengiz ise "Biz şehirlerin betona gömülerek değil, içinde yaşayanların yaşam standardını artırarak gerçek birer yerleşim yerleri olduğunun en güzel örneğini Seferihisar'da gördük. O etkileşim içinde şimdi kendi hikayemizi yazıyoruz. Burdur'daki yol, asfalt sorunları çözülebilir. Ama yakın tarihte bizim en büyük sorunumuz su olacak. Bu nedenle İzmir'de uygulanan İzmir Tarımı modeliyle ilgili deneyim paylaşımı bizim için çok önemli. Burdur-İzmir arasındaki köprüyü güçlendireceğiz" şeklinde konuştu.

"Güçleniyoruz"

CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu ise dayanışmanın güçlendiğini belirterek "Bu hepimizin ödevidir" dedi. CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut da Başkan Soyer'e Burdur'a geldiği için teşekkür ederek "Bu sayede daha da güçleniyoruz" dedi.

Başkan Soyer esnafla da görüştü, ayrıca Burdur Müzesi ile Burdur Belediyesi'nin El Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti. Burdur Belediyesi'ndeki toplantıda ise Soyer, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'den kentte süren çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kimler katıldı?

Başkan Soyer'e Burdur ziyaretinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in eşi Hülya Ercengiz, CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, Burdur Belediye Bakan Yardımcısı Ali Say, CHP Burdur Merkez İlçe Bakanı Serkan Şimşek de eşlik etti.